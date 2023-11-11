علاقة القولون العصبي بالتوتر والقلق، وكيفية التخلص منه

ليس من الواضح مدى ارتباط التوتر والقلق ومتلازمة القولون العصبي (IBS) أو أيهما يأتي أولًا، لكن تشيرمعظم الدراسات أنهما يحدثان معًا، ويصاب حوالي 60٪ من مرضى القولون العصبي بأعراض واحد أو أكثر من الاضطرابات النفسية.

ويكون المرض النفسي الذي يعاني منه الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي هو اضطراب القلق العام، وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 60٪ من مرضى القولون العصبي الذين يعانون من مرض نفسي يعانون من هذا النوع من القلق، ويعاني 20% آخرون من الاكتئاب، بينما يعاني الباقون من اضطرابات أخرى، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

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القولون العصبي، فيتو

بصرف النظر عما إذا كانوا مصابين بمتلازمة القولون العصبي، فإن الأشخاص الذين يعانون من القلق يميلون إلى القلق بشكل كبير بشأن قضايا مثل الصحة أو المال أو الحياة المهنية، ويمكن أن يؤدي القلق إلى أعراض أخرى تشمل اضطراب المعدة والارتعاش وآلام العضلات والأرق والدوار والتهيج.

وتوجد عدة نظريات حول العلاقة بين القولون العصبي والتوتر والقلق:

على الرغم من أن المشاكل النفسية مثل القلق لا تسبب اضطراب الجهاز الهضمي، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يكونون أكثر حساسية للمشاكل العاطفية.

وتؤدي المشاعر القوية مثل التوتر والقلق والاكتئاب إلى إطلاق مواد كيميائية في الدماغ تعمل على تشغيل إشارات الألم في الأمعاء مما قد يتسبب في تفاعل القولون.

التوتر والقلق قد يجعل العقل أكثر وعيًا بالتشنجات في القولون.

وقد ينجم القولون العصبي عن الجهاز المناعي الذي يتأثر بالتوتر.

طرق التعامل مع التوتر والقلق

واثبتت العديد من الدراسات أن السيطرة على التوتر يمكن أن يساعد في منع أو تخفيف أعراض القولون العصبي، فيمتلك كل شحص ما يعرف بالجهاز العصبي المعوي، وهذا هو السبب وراء الشعور "بالفراشات" في المعدة عندما يكون الشخص متوترًا، ويتحكم هذا "الدماغ الثاني" في كيفية هضم الطعام، كما أنه يتحدث باستمرار مع العقل الفعلي، وقد يساعد هذا الاتصال في إدارة القولون العصبي.

علاجات بسيطة للتخلص من التوتر

يمكن التخلص من التوتر ببساطة عن طريق القيام بشيء ممتع، مثل التحدث إلى صديق، أو القراءة، أو الاستماع إلى الموسيقى، ويمكن أيضًا تجربة ما يلي:

ممارسة المشي أو الجري أو السباحة أو الأنشطة البدنية الأخرى يمكن أن تقلل من التوتر والاكتئاب، كما أنها تساعد الأمعاء على الانقباض بطريقة طبيعية بدلًا من المبالغة في رد الفعل.

تمارين العقل والجسم، ويمكن أن يؤدي التأمل والتنفس المريح واليوجا إلى تحفيز استجابة الجسم للاسترخاء.

تمارين الاسترخاء، يمكن أن تساعدك تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق، على استعادة الهدوء.

كما أنه يساعد على الحصول على قسط كاف من النوم وتناول نظام غذائي جيد لمرض القولون العصبي، وقد ترغب في الانضمام إلى مجموعة المساعدة الذاتية للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي IBS أو اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

يجب التأكد من الحصول على العلاج الطبي المناسب لعلاج الإمساك أو الإسهال.

التوتر والقولون العصبي، فيتو

متي يلجأ المريض للعلاج النفسي

وتشير الدراسات إلى أن ثلثي الأشخاص المصابين بالـ IBS يتحسنون مع التغييرات في النظام الغذائي والأدوية أما الثلث الآخر، وهم الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر خطورة، فقد يستفيدون من المساعدة النفسية.

فقد يساعد الطبيب النفسي في التوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع المحفزات وطرق التعامل بشكل أفضل مع المواقف الصعبة، وتظهر الأبحاث أن العلاج يمكن أن يساعد أيضًا في علاج بعض أعراض القولون العصبي لدى العديد من الأشخاص الذين يحاولون ذلك، على الرغم من أنه قد لا يحسن الإمساك أو آلام البطن.

تركز علاجات علاج القولون العصبي بشكل أساسي على السلوك، وتشمل أنواع العلاج التي قد تكون مفيدة ما يلي:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، هذا هو نوع من العلاج بالكلام، فعلى سبيل المثال إذا كانت فكرة تناول الطعام في مطعم تجعلك تشعر بالقلق، فيمكن أن يساعدك العلاج السلوكي المعرفي في التعرف على الأفكار والأنماط التي لديك ويعلمك كيفية اكتشافها وتغييرها.

العلاج النفسي الديناميكي، ويبحث هذا النوع من العلاج الحديث في كيفية تأثير عواطفك على القولون العصبي ويركز الطبيب عادةً على تقنيات الاسترخاء وإدارة التوتر.

التدريب على الاسترخاء، توجد العديد من الطرق لتهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات التوتر، وإحدى الطرق هي الاسترخاء التدريجي.