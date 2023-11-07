علاج القولون العصبي عند النساء، وطرق الوقاية منه

علاج القولون العصبى عند النساء، القولون العصبي من مشكلات الجهاز الهضمى الشهيرة التى ترتبط بالحالة النفسية وينتشر عادة بين النساء والفتيات.

وعلاج القولون العصبى عند النساء، سهل بسيط ولكن يجب المواظبة عليه لتجنب المضاعفات التى يمكن أن تنجم عنه.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن القولون العصبى حالة تصيب القولون وتتعلق بالحالة النفسية حيث يهاجم جهاز المناعة نتيجة الضغط النفسي القولون مسببا أعراض القولون العصبى.

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القولون العصبى النفسي

وأضاف خليل، أن أعراض القولون العصبي النفسي عديدة ومزعجة، والقولون وظيفته امتصاص ما تبقى من ماء وشوارد مثل صوديوم، بوتاسيوم، وكلور، وكذلك الغذاء في الطعام وبعدها تتحول البقايا للبراز، وهو مكان لنمو وتكاثر البكتريا النافعة التي تصنع فيتامين k أو مركبات النافثوكينون أي الميناديون والميناكينون والفيلوكينون الهامة للتخثر وتكوين العظام.

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أعراض القولون العصبى

وتابع، ومن أعراض القولون العصبى:-

ألم أسفل البطن

اضطرابات في حركة الأمعاء وتشمل

تناوب بين الإسهال والإمساك

تناوب بين الإسهال والإمساك الشعور بالمغص، ألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام

الانتفاخات والغازات

​الشعور بألم في المعدة والأمعاء

وجود مرارة في الفم.

علاج القولون العصبى عند النساء

وأضاف خليل، أن هناك بعض النصائح التي تساعد في علاج القولون العصبى عند النساء، منها:-

المواظبة على العلاج الذى ينصح به الطبيب المعالج.

الابتعاد عن الضغوط النفسية والعصبية.

ممارسة رياضة المشى لمدة ساعة يوميا.

الإكثار من السوائل الدافئة التى تنظم عمل الجهاز الهضمى، مثل الينسون والنعناع والكمون.

الإقلال من تناول القهوة ومشروبات الكافيين بشكل عام.

مضغ الطعام جيدا.

عدم الإفراط فى تناول الطعام لأن ذلك يسبب عسر الهضم؛ وبالتالي يسبب اضطراب القولون.

يجب تقسيم الوجبات الرئيسية إلى 6 وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات فقط.

محاولة التنزه فى المساحات الخضراء لأن المزاج والنفسية يؤثران بشكل مباشر على القولون العصبى.

تناول طعام صحى خالٍ من الدهون.

الإقلال من تناول المسبكات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

أسباب القولون العصبى

وتابع، ينتشر القولون العصبى بين النساء بصورة أكبر من الرجال نظرا لطبيعة أجسادهن، وهناك أسباب كثيرة وراء الإصابة بمرض القولون العصبي، ومنها:-

التدخين

شرب الكحوليات

بعض الحالات النفسية التي يكون فيها الشخص قلقا أو مكتئبا أو حزينا

بعض المأكولات، التي تتسبب في الإصابة بنوبات القولون العصبي، والتي يختلف نوعها من شخص لآخر كالشطة الحارة والبقوليات مثل الفول والعدس، والخضراوات غير المطبوخة كالخيار والفجل.

شرب القهوة.