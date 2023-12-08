السبت 09 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجل زينة وأحمد عز يجري عملية جراحية في ذراعه المكسورة

زينة وأحمد عز، فيتو
زينة وأحمد عز، فيتو

أعلنت الفنانة زينة عن إجراء أحد ابنيها التوأم عملية جراحية وذلك بعد تعرضه للكسر في ذراعه  منذ أيام.

نجل زينة وأحمد عز يجري عملية جراحية 

ونشرت “زينة" مقطع فيديو لنجلها من داخل غرفة العمليات  دون أن تظهر ملامح وجهه، وذلك من خلال “الاستوري” علي  حسابها الشخصي عبر موقع “إنستجرام".

وكانت  الفنانة زينة أعلنت  منذ أيام عن إصابة أحد أبنائها التوأم، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “إنستجرام”

ونشرت “زينة" صورة لنجلها داخل أحد المستشفيات أثناء تركيبه للجبس بعد كسر ذراعه وعلقت قائلة: "الحمد لله ألف حمد".

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 ومن ناحية أخري كانت قد أصدرت محكمة اسرة مدينة نصر، في وقت سابق، حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.,

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها. 

وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.

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زينة الفنانة زينة نجل أحمد عز و زينة

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