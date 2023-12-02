السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

إصابة نجل زينة وأحمد عز بكسر في ذراعه

زينة وأحمد عز، فيتو
زينة وأحمد عز، فيتو

أعلنت الفنانة زينة عن إصابة أحد أبنائها التوأم ، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “إنستجرام”.

إصابة نجل زينة وأحمد عز 

ونشرت “زينة” صورة لنجلها داخل أحد المستشفيات أثناء تركيبه للجبس بعد كسر ذراعه وعلقت قائلة:" الحمدالله ألف حمد".

 ومن ناحية أخري كانت قد أصدرت محكمة اسرة مدينة نصر، في وقت سابق، حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.,

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كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها. 

وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.

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زينة الفنانة زينة زينة و احمد عز أحمد عز توأم زينة

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