النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة مقتل شاب علي يد عاطل في حلوان
استمعت نيابة حلوان الجزئية، إلى أقوال شهود العيان حول واقعة مقتل شاب على يد عاطل، طعنا بـ«سكين» في منطقة حلوان، وتم تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع جريمة قتل إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.
تبين من خلال التحريات أن مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما، على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه ويدعى «وحيد.م» أنهي حياته في الحال.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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