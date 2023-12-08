الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة مقتل شاب علي يد عاطل في حلوان

واقعة مقتل شاب علي
واقعة مقتل شاب علي يد عاطل في حلوان، فيتو

استمعت نيابة حلوان الجزئية، إلى أقوال شهود العيان حول واقعة مقتل شاب على يد عاطل، طعنا بـ«سكين» في منطقة حلوان، وتم تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع جريمة قتل إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

تبين من خلال التحريات أن مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما، على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه ويدعى «وحيد.م» أنهي حياته في الحال.

Advertisements

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة حلوان القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

محاكمات المشاهير في أسبوع.. تطور جديد بشأن دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر.. وأنوش أمام القضاء مجددا

حبس صاحب مصنع إستروكس وحشيش في القاهرة

تجديد حبس شخصين أثناء التنقيب عن آثار في المنصورة

أول قرار ضد لص طعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية في دمياط

أول قرار ضد المتهم بقتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بالأقصر

حبس شخصين متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

إجراء جديد ضد صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في أسيوط

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في أسيوط

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

أول تعليق من روسيا على قرار جيش الاحتلال بإغراق أنفاق غزة بمياه البحر

رعدية وغزيرة، خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

الأهلي يتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد في مباراة إهدار الفرص (صور)

تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر، قصة رسالة عبرية أرسلتها كتائب القسام لإسرائيل بالصواريخ (فيديو)

أمريكا تخطر مجلس الأمن معارضتها وقف إطلاق النار في غزة

كرة السلة، الأهلي يتوج رسميا بطلا لدوري المرتبط

استشهدت عائلته في قصف إسرائيلي ورحل بسبب السرطان.. أسرار من حياة غسان مطر (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مي كساب (صور)

5 صور ترصد سقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية

7 مزايا يحصل عليها الطالب عند الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 أفلام أمريكية في 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معاني التسبيح في القرآن الكريم وعدد المسبحين

تفسير حلم الثعلب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والعراقيل

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية