وائل جسار يشدو بـ"غريبة الناس ومشيت خلاص" في حفل ليلة الدموع

شارك الفنان اللبناني وائل جسار في حفل ليلة الدموع المقام حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وائل جسار يشارك في حفل ليلة الدموع

وقدم وائل جسار خلال حفل ليلة الدموع عدد من أغانيه الشهيرة، وتفاعل الجمهور مع أثناء غنائه أغنيتي غريبة الناس ومشيت خلاص.

وفاجأت الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور السعودي في حفل ليلة الدموع ، المقام حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

ديو أصالة ورامي صبري في حفل ليلة الدموع

وقدمت أصالة خلال حفل ليلة الدموع ديو خاص مع رامي صبري، حيث إن الثنائي قدموا أغنية “حبيبي الأولاني” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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كما فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور السعودي، بمشاركتها في حفل ليلة الدموع المقام حاليًّا على خشبة مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

مشاركة أصالة في ليلة الدموع

وفي رد فعل مفاجئ قام المايسترو هاني فرحات بتقبيل يد أصالة تقديرًا منه لها، لتشعل بعدها المسرح بعدد من أغانيها الشهيرة.

وكان قد افتتح رامي صبري فقرته في حفل ليلة الدموع المقام حاليا على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بـ أغنيته الشهيرة “حياتي مش تمام”.

رامي صبري في حفل ليلة الدموع

وتفاعل الجمهور مع رامي صبري أثناء تقديمه لأغنية “حياتي مش تمام" خلال حفلة ليلة الدموع ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومازح رامي صبري الجمهور خلال حفل ليلة الدموع قائلًا: "الرياض وحشتوني.. إن شاء الله هنقضي ليلة كلها نكد النهارده كله أسود".

القنوات الناقلة لحفل ليلة الدموع

ويعرض حفل ليلة الدموع مباشر علي شاشة MBC مصر ومنصة شاهد، ومنصة WBK.

نجوم حفل ليلة الدموع

ويضم حفل ليلة الدموع كلًّا من: الفنان تامر عاشور، ورامي جمال، ورامي صبري، والمطرب آدم.

أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ليلة الدموع الذي من المقرر عرضه يوم 16 نوفمبر الجاري.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي: "الفئة الفاخرة 1850 ريالًا سعوديًّا، فئة كبار الشخصيات 1450 ريالًا سعوديًّا، فئة الغرفة الفاخرة 1800 ريال سعودي، والفئة الرابعة سعرها 650 ريالًا سعوديًّا، والفئة الخامسة سعرها 390 ريالًا سعوديًّا، والفئة السادسة والأخيرة 250 ريالًا سعوديًّا.

ويشارك المطرب رامي صبري للمرة الأولى بحفل ليلة الدموع على عكس آدم وتامر عاشور اللذين شاركوا في الليلة الأولى التي أقيمت الخميس 24 أغسطس الماضي على المسرح ذاته.

من المقرر أن يقدم رامي صبري عددًا من أجمل أغنيات ذات الحس الدرامي والتي من أبرزها؛هيوحشني الكلام وياك، يمكن خير، مسألتنيش، مش فارق، غمضت عيني، و فاكر نفسك هدية.

وسيحتفي المطرب رامي صبري مع جمهور حفل ليلة الدموع 2 بتخطي أغنيته “يمكن خير” حاجز الــ 200 مليون مشاهدة عبر المنصات والمتاجر الموسيقية.