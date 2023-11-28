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اقتصاد

خبيرة: استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية لهذا السبب ونستهدف 27000 نقطة

ماجي سليم خبيرة أسواق
ماجي سليم خبيرة أسواق المال، فيتو

قالت ماجي سليم خبيرة أسواق المال: ما زال التضخم في مستوياته المرتفعة مع ارتفاع سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، ليشهد المؤشر الرئيسي ثبات نسبي أعلى مستوى الـ 25300 نقطة.

وأضاف لــ “فيتو": "نجد أن المؤشر يستهدف مستوى الـ 25700 – 27000 نقطة على المدى القصير وعلى المدى المتوسط  منطقة الـ 28000 نقطة، على أن يكون الدعم عند الـ 24400-23700 نقطة مع مراقبة مستمرة لمستوى الـ 23300 نقطة والذي حال اختباره والثبات أدناه يعتبر مستوى إيقاف للمتاجرات.

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خبير أسواق مال: تشبع شرائي بأسهم ايجى اكس 30، والمستثمرون يتوجهون لمؤشر الشركات

خبير: البورصة المصرية تتجه لمستويات جديدة بحركة تداولات الأسبوع المقبل

 

ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.722 تريليون جنيه، ليربح نحو 20 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

 

تداولات جلسة اليوم الإثنين

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% عند مستوى 25905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3%  عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.73%  عند مستوى 11028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 5151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02%  عند مستوى 7549 نقطة.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

 

ماذا حدث فى تداولات نهاية الأسبوع

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

 

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 27-11-2023

خبير أسواق مال: تشبع شرائي بأسهم ايجى اكس 30، والمستثمرون يتوجهون لمؤشر الشركات

 

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