خبيرة أسواق مال تكشف مستويات جديدة بمؤشرات البورصة المصرية

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال إن جميع مؤشرات البورصة المصرية في اتجاه صاعد خلال حركة تعاملات اليوم

وأوضحت أن المؤشر الثلاثيني، مؤشر اكبر 30 شركة بالسوق المصرى لديه مقاومة عند المستوى ٢٤٨٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٢٥٤٠٠ نقطة والدعم الرئيسي للمؤشر ٢٤١٠٠ نقطة.

توقعات المؤشر ايجى اكس 70

وأضافت في تصريح لـ فيتو أن المؤشر السبعيني لديه مقاومة عند ٥٠٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٣٠٠ نقطة والدعم ٤٥٥٠ نقطة، مشيرة إلى أن المؤشر من المتوقع أن يتخطى حاجز المستوى 6000 نقطة بنهاية تعاملات هذا الشهر.

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مؤشرات، فيتو

آخر تطورات حركة التعاملات بتداولات اليوم بالبورصة

البورصة المصرية، وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 29577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 10546 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 7244 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 24760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 29814 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10542 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 7155 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

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تداولات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.