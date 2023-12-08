اتفاقية مصرية رومانية لإنشاء أكبر منتجع للسياحة العلاجية بالشراكة مع مجموعة "أنا أصلان"

نجحت مجموعة فنادق كونكورد السلام في التوصل إلى اتفاق مع مجموعة "أنا اصلان" الرومانية لتدشين وإنشاء أكبر منتجع سياحي علاجي أسوة بالمنتجعات العلاجية التي أنشأتها مجموعة "أنا أصلان" في رومانيا.

إنشاء أكبر منتجع سياحي في مصر

وشهد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توقيع عقد الاتفاق بين المجموعتين، لتدشين إنشاء أكبر منتجع سياحي واعتبر الاتفاق نقلة مهمة على الطريق الصحيح لاستغلال إمكانيات مصر في هذا المجال.

اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فيتو

جاء ذلك بحضور "اوليفيا تودران" سفيرة دولة رومانيا في مصر، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية و"سيرجيو باندا " مدير مجموعة "أنا أصلان"، ومطيع إسماعيل رئيس مجلس إدارة مجموعة كونكورد السلام في مصر.

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وأكد محافظ جنوب سيناء أن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالسياحة العلاجية في مصر، وتسخير كافة المقومات الطبيعية المصرية من توافر المياه الكبريتية والرمال ذات الفوائد العلاجية الكبرى في مصر، مشيرا إلى أن قطاع السياحة العلاجية يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية بشكل كبير.

اتفاقية مصرية رومانية لإنشاء أكبر منتجع للسياحة العلاجية، فيتو

مؤتمر السياحة العلاجية في شرم الشيخ

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه في إطار هذا الاهتمام تم عقد عدد من المؤتمرات التحضيرية تمهيدا لانطلاق مؤتمر السياحة العلاجية المزمع انعقاده مارس المقبل في مدينة السلام شرم الشيخ، كما أنه تم تنظيم عدد من الزيارات لعدد من الدول الأخرى للاطلاع على أحدث السبل والوسائل المتطورة المتعلقة بقطاع السياحة العلاجية، والاستفادة من التجارب والخبرات والأفكار المتطورة والمختلفة حول العالم، وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الهام.

اتفاقية مصرية رومانية لإنشاء أكبر منتجع للسياحة العلاجية، فيتو

وأشار فودة إلى أن هذا الاهتمام أسفر عن توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة أنا أصلان في مصر ومجموعة كونكورد السلام لإنشاء منتجع سياحي علاجي كبير يقوم على المقومات السياحية العلاجية المصرية الطبيعية والعمل على الاستفادة منها، وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل الحديثة لخدمة هذا القطاع.

اتفاقية مصرية رومانية لإنشاء أكبر منتجع للسياحة العلاجية، فيتو

علاقات تاريخية وطيدة تربط بين مصر ورومانيا

من جانبها قالت سفيرة دولة رومانيا في مصر إن هناك علاقات تاريخية وطيدة تربط بين مصر ورومانيا، وتعاون كبير في شتى المجالات والقطاعات المختلفة، مشيرة إلى انه من نتائج هذا التعاون هو الاتفاق الذى يتم توقيعه الان بين أنا أصلان الرومانية ومجموعة كونكورد المصرية وكذلك اتفاقية التآخي بين مدينة شرم الشيخ ومدينة سينايا الرومانية والتي شهدت طفرة كبيرة وتقدم في الآونة الأخيرة والتي ساهمت توافد السياحة الرومانية إلى مصر بشكل كبير، وهو ما نتطلع إلى تعزيزه بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، بهذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين أنا أصلان الاستشفائي ومجموعة كونكورد وهي أكبر المؤسسات العالمية التى تعمل فى هذا المجال.

وأكدت أن الوزارة مهتمة اهتمام كبير بقطاع السياحة الصحية وأننا نعمل الآن على وضع تصور كامل لهذا القطاع حتى نضعه على الخريطة التسويقية للسياحة الخارجية.

غادة شلبي نائب وزير السياحة

مركز أنا أصلان للعلاج الطبيعي

ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة في تاريخ السياحة العلاجية في مصر وفي طريق بنائها بشكل علمي صحيح وذلك بالشراكة مع مركز أنا أصلان للعلاج الطبيعي بعد النجاح المنقطع النظير لطريقة العلاج المكتشفة بواسطة الطبيبة العالمية الرومانية " أنا أصلان" منذ عام ١٩٤٩م.

ومن الجدير بالذكر أن الطبيبة العالمية عكفت على الدراسة والبحث وقدمت عددا من الدراسات العلمية المهمة وقد حظيت الطبيبة الشهيرة بالفوز بعدد كبير من الجوائز العالمية في هذا المجال، ومنذ ذلك الحين وقد ذاع صيتها على المستوى الدولى وأصبحت طريقتها المتطورة تجذب العديد من جميع أنحاء العالم ويعد الاتفاق الذي جرى يوم امس الخميس بين المجموعتين نقلة نوعية في السياحة العلاجية في مصر.