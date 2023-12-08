الأمن العام يضبط 233 قضية مخدرات و168 قطعة سلاح ناري

واصل قطاع الأمن العام، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (233) قضية مواد مخدرة بإجمالى (262) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,185 كيلو جرام)\، كمية من مخدر البانجو وزنت (36,700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,709 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,150 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 6,700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,095 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 725جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (270 جرام)، (986) قرص مخدر.

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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

وتم ضبط (168 قطعة سلاح ناري بحوزة 137 متهما) و(20) خزينة متنوعة و(204) قطع سلاح أبيض.



كما أسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85299) حكما قضائيا متنوعا شملت (334) حكم جناية- (27220) حكم حبس جزئي - (4418) حكم حبس مستأنف - (42440) حكم غرامة - (10887) مخالفة.



ضبط التشكيلات العصابية

وتم ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (8) متهمين ارتكبوا (3) حوادث متنوعة وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهم وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (278) دراجة نارية مخالفة.

ضبط المخالفات المرورية

كما تم ضبط (21876) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.