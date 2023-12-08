الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي البنوك لسرقة أموال العملاء بالمنيا

مباحث الأموال العامة،
مباحث الأموال العامة، فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة موظفى البنوك لسرقة أموال العملاء بالمنيا. 

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وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى.. وعثر بحوزتهم على (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – 7 بطاقات دفع إلكترونى – 12 هاتف محمول – 8 شرائح خطوط هواتف محمولة – ساعة يد – سيارة "بفحص الهواتف فنيًا تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى كما أقروا بإرتكابهم عدة وقائع بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الجريمة المنظمة الهيئات الحكومية القبض على تشكيل عصابى بطاقات الدفع الالكترونى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

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