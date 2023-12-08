ضبط عامل ونجله استوليا على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني بزعم تحديث معلومات عملاء البنوك

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط عامل ونجله استوليا على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى بزعم تحديث معلومات عملاء البنوك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل، ونجله - مقيمان بمحافظة المنيا) بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما بمحل إقامتهما، وعثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتوائها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.