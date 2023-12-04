64 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، بإجمالى عمليات بلغت 64 ألف حركة تداول كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% عند مستوى 24843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% عند مستوى 29923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% عند مستوى 10924 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 5320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% عند مستوى 7688 نقطة.

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وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 5316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 7512 نقطة.

المؤشر الرئيسي EGX30

يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 24843 نقطة حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 2500 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 25500 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 25000 نقطة - 25500.

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مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

يتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 5316 نقطة حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 5.033.79 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 6000 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 5000 – 5500 – 6000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهله على تحقيق السيناريو الإيجابي.

نسبة تعاملات المصريين فى البورصة المصرية الأسبوع المنتهى

جاءت نسبة تعاملات المصريين الأسبوع المنتهى حيث مثلت 86.0% من قيمة التداول للأسهم المقيدة خلال حركة تعاملات البورصة المصرية للأسبوع المنتهي، منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4% وسجل العرب 7.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,168.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3,602.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

بعد فترة جني الأرباح في البورصة المصرية، التحركات العرضية هي السيناريو الأفضل للسوق الآن

مؤشرات إيجى إكس، البورصة المصرية اختتمت حركة التداولات على حالة من الصعود في محاولة لتخطى المستوى 26000 نقطة، بعد فترة من جني الأرباح، لكن هذا لا يعني الدخول في مرحلة صعود مستمر، بل إن هناك مؤشرات على أن السوق يمر بفترة "تحركات عرضية" خلال الفترة الفترة الحالية، كما أن التحركات العرضية هي السيناريو الأفضل للسوق الآن، ويمكن أن يثبت فيها المؤشر لمدى أسبوعين.

ورغم أن السوق ينتظر العديد من الأخبار الإيجابية، فيما يتعلق بالقطاعات، وكانت البورصة المصرية استهلت تعاملات الخميس بصعود جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.31 % مسجلًا مستوى 24837 نقطة.

وكذلك تم تسجيل صعود لمؤشري الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.95% إلى 5236 نقطة، و"EGX100" بنسبة 0.89% عند مستوى 7600 نقطة، وكانت البورصة المصرية حققت حصيلة ضخمة.

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كواليس تداولات جلسة الأربعاء

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.