الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

نصائح مهمة لحماية الأطفال من البرد

دور البرد المنتشر،
دور البرد المنتشر، فيتو

ينتشر حاليا دور برد شديد بين الصغار والكبار، وللأسف أعراضه حادة والسعال به مستمر لفترة طويلة ما يقلق الأمهات كثيرا على صحة الصغار.

وللأسف بسبب اختلاط الطلاب فى المدارس طوال اليوم الدراسي تزداد العدوى بين الطلاب والصغار ما يؤثر عليهم بشكل سلبي.

نصائح مهمة تحمى صغارك من دور البرد المنتشر حاليا 

ويقدم الدكتور تامر عبد الحميد، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، نصائح مهمة تحمى الأطفال من دور البرد المنتشر حاليا، ومن هذه النصائح:

  • العطس أو الكحة فى كم الملابس وليس فى وجه الآخرين.
  • الابتعاد عن الأشخاص المرضى والتجمعات.
  • غسل اليدين جيدا باستمرار خاصة قبل الطعام وبعده وبعد قضاء الحاجة.
  • تنظيف الأنف جيدا.
  • الراحة التامة والإجازة وقت المرض.
نصائح مهمة تحمى صغارك من دور البرد المنتشر حاليا، فيتو 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس

للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

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  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الإنفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.

واتباع جميع النصائح السابقة يحمى الطفل من جميع الأمراض المعدية فى المدارس طوال فصل الشتاء، ما يحميهم من العديد من المخاطر.

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حقيقة دور البرد المنتشر، الصحة تحذر من 7 فيروسات تنفسية تنشط في موسم الشتاء، وأعراضها متشابهة، ونصائح للحماية منها

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هل المضاد الحيوي علاج فعال لدور البرد المنتشر؟

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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دور البرد المنتشر البرد نصائح مهمة تحمى صغارك من دور البرد المنتشر الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة صحة الصحة

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