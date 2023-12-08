مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

فوجئ الجمهور بالممثل برادلي كوبر، وهو يعمل في شاحنة طعام بمدينة نيويورك في تحول مثير للأحداث.

لم تكن خطوة كوبر (48 عامًا) لمروره بأوقات عصيبة، لكن الممثل المرشح لجائزة الأوسكار شوهد وهو يعمل في مجال الضيافة لدعم مشروعه التجاري الأخير، حيث دخل في شراكة مع داني ديجيامبيترو، وهو صاحب مطعم بيتزا ناجح، وقد تعاون الاثنان وافتتحا شاحنة الطعام الخاصة بهما Danny and Coop's Cheesesteaks.

يخدم العملاء الجائعين

وبدا كوبر سعيدًا وهو يلطخ يديه ويعمل في شاحنة الطعام ويخدم العملاء الجائعين. كما كان أيضًا جادًا في أداء العمل، ولم يكن يتجول في الشاحنة منتظرًا أن يتعرف عليه العملاء المتحمسون، بل كان يشرف على الشواية.

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فيما كان الأشخاص عبر الإنترنت متحمسين لفكرة قيام أحد المشاهير بإعداد طعامهم لهم، وقال أحدهم: "يا له من حلم"، وأضاف آخر: "هذا يبدو مثل الفيلم الذي لعب فيه دور الطاهي"، وادعى ثالث أن فمه كان "يسيل لعابه" ليس بسبب الطعام ولكن بسبب الرجل الذي يصنع الطعام، وسأل أحد المعجبين "هل هو هناك كل يوم؟".

صديقة كوبر الجديدة

وقد توافد المشاهير على الشاحنة لإظهار دعمهم، وشوهدت صديقة كوبر الجديدة، عارضة الأزياء جيجي حديد هناك، وشوهدت أيضًا عارضة الأزياء السابقة، إيرينا شايك، التي يشاركها ابنة تبلغ من العمر 6 سنوات، لتظهر دعمها، بحسب صحيفة نيوز الأسترالية.