الأعراض المبكرة والمتأخرة للإيدز، ومتى ينتقل المرض من شخص إلى آخر

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يستهدف جهاز المناعة، ويدمر خلايا الدم البيضاء التي تسمى خلايا CD4 T وبدون علاج، يمكن أن يتطور فيروس نقص المناعة البشرية إلى مرحلة متقدمة تسمى المرحلة 3 من فيروس نقص المناعة البشرية، أو الإيدز.

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن هناك ما يقرب من 39 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2022.

ومع ذلك، نظرًا للتقدم الطبي، فإن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون العلاج المناسب نادرًا ما يصابون بالمرحلة الثالثة من فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ويمكنهم إدارة حالتهم والعيش حياة طويلة وصحية.

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الإيدز، فيتو

فاعتبارًا من عام 2022، كان 76% من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، كما انخفضت الوفيات المرتبطة بالإيدز بشكل ملحوظ بنسبة 51% وفقًا لموقع "Medical news today" الطبي.

ما هو فيروس نقص المناعة البشرية

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يهاجم خلايا الدم البيضاء في الجسم، وتدور خلايا الدم البيضاء حول الجسم للكشف عن العدوى والعيوب في الخلايا الأخرى.

ويستهدف فيروس نقص المناعة البشرية خلايا CD4 ويتسلل إليها، وهي نوع من الخلايا التائية ويستخدم الفيروس هذه الخلايا لإنشاء المزيد من نسخ الفيروس.

ومن خلال القيام بذلك، يدمر فيروس نقص المناعة البشرية الخلايا ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض الأخرى وهذا يزيد من خطر وشدة العدوى الانتهازية وبعض أنواع السرطان.

ما هي مراحل فيروس نقص المناعة البشرية؟

عادةً ما يتطور فيروس نقص المناعة البشرية الذي يُترك دون علاج في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى، العدوى الحادة: تحدث عندما يكون لدى الأشخاص كميات كبيرة من فيروس نقص المناعة البشرية في الدم ويبدأ الجسم في إنتاج أجسام مضادة لمحاولة قتل الفيروس، وعادةً ما يصاب الأشخاص بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد مرور 2 إلى 4 أسابيع من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتي قد تستمر لبضعة أسابيع وهذه المرحلة هي عندما يكون فيروس نقص المناعة البشرية هو الأكثر قابلية للانتقال إلى أشخاص آخرين.

المرحلة الثانية، العدوى المزمنة: لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية نشطًا ويتكاثر في الجسم ولكن بمعدل أبطأ، وقد لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص، لكن الفيروس لا يزال قابلًا للانتقال وقد تستمر هذه المرحلة 10 سنوات أو أكثر دون علاج إذا بدأ العلاج، فقد لا يتطور الفيروس أبدًا إلى المرحلة الثالثة.

المرحلة 3 من فيروس نقص المناعة البشرية: هذه هي المرحلة الأكثر تقدمًا من فيروس نقص المناعة البشرية، والمعروفة أيضًا باسم الإيدز ويحدث ذلك عندما لا يتمكن الجسم من مقاومة العدوى، ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة حوالي 3 سنوات دون علاج.

ما هو الإيدز؟

المرحلة الثالثة من فيروس نقص المناعة البشرية، والتي تسمى أيضًا الإيدز، هي المرحلة الأكثر تقدمًا من فيروس نقص المناعة البشرية ويحدث هذا عادةً إذا لم يتلقى الشخص العلاج.

يقوم الأطباء بتشخيصه عندما يحتوي تعداد دم CD4 لدى الشخص على أقل من 200 خلية في كل ملليمتر مكعب، أو إذا كان لديهم عدوى انتهازية.

وتختلف فرص تطور فيروس نقص المناعة البشرية إلى المرحلة 3 من شخص لآخر وتعتمد على عوامل عديدة، مثل:

عمر الشخص

قدرة الجسم على الدفاع ضد فيروس نقص المناعة البشرية

إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة

وجود التهابات أخرى

المقاومة الجينية للشخص لسلالات معينة من فيروس نقص المناعة البشرية

سلالة فيروس نقص المناعة البشرية، حيث أن بعضها مقاوم للأدوية

أسباب انتقال فيروس نقص المناعة البشرية

ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عند مشاركة سوائل الجسم التي تحتوي على الفيروس بين الأشخاص، بما في ذلك:

الدم

المني

سائل ما قبل المنوي

السوائل المهبلية

سوائل المستقيم

حليب الثدي

الإيدز، فيتو

ولا يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق اللعاب، ويمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال:

العلاقة الحميمة

مشاركة الإبر، مثل الوشم أو حقن المخدرات

الحمل

الرضاعة الطبيعية

ويحدث انتقال العدوى عادة عندما لا يستخدم الأشخاص وسائل الحماية العازلة أثناء الجماع، مثل الواقي الذكري، وقد يحدث ذلك أيضًا إذا كان الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر معروفة لا يتناولون العلاج الوقائي قبل التعرض، وهو علاج يهدف إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية.

وفي حالات نادرة للغاية، قد ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق عمليات نقل الدم.

ولا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية إلا من خلال السوائل التي تحتوي على كمية معينة من الفيروس، وإذا كان لدى الشخص مستويات غير قابلة للاكتشاف من فيروس نقص المناعة البشرية، فلا يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي إلى شخص آخر.

ويعد فيروس نقص المناعة البشرية غير قابل للاكتشاف عندما تكون كمية الفيروس في الجسم منخفضة جدًا بحيث لا يتمكن اختبار الدم من التعرف عليه.

لا يزال الحد من المخاطر غير معروف من خلال مشاركة معدات حقن الأدوية اوأثناء الحمل، يكون الخطر 1٪ أو أقل.

ومع ذلك، فإن الشخص الذي لديه مستويات غير قابلة للاكتشاف لا يزال مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، لذلك من المهم أن يقوم بمراقبة مستوياته بانتظام من خلال اختبارات الدم واتباع خطة العلاج الموصى بها بعناية.

أعراض فيروس نقص المناعة البشرية

أعراض فيروس نقص المناعة البشرية تعتمد على مرحلة الفيروس.

الأعراض المبكرة لفيروس نقص المناعة البشرية

خلال المرحلة الأولى، قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض لمدة أشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة بالفيروس، وقد يكون هذا هو السبب وراء عدم معرفة 13% من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بأنهم مصابون به.

ومع ذلك، فإن ثلثي الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد 2 إلى 4 أسابيع من الإصابة بالفيروس، مثل:

الحمى

الغثيان

الإسهال

الصداع

القشعريرة

التعرق، وخاصة في الليل

تضخم الغدد أو تضخم العقد الليمفاوية

طفح منتشر

تعب

ضعف

الألم، بما في ذلك آلام المفاصل

آلام العضلات

إلتهاب الحلق

وتسمى هذه الأعراض مجتمعة "متلازمة الفيروسات القهقرية الحادة" وهي تنتج عن مقاومة الجهاز المناعي للعدوى، وإذا واجه الأشخاص هذه الأعراض واعتقدوا أنهم ربما كانوا على اتصال بفيروس نقص المناعة البشرية، فيجب عليهم إجراء الاختبار.

وقد تختلف أيضًا بعض أعراض فيروس نقص المناعة البشرية بين الذكور والإناث.

فيروس نقص المناعة البشرية بدون أعراض

خلال المرحلة الثانية، قد لا يعاني الأشخاص من أي أعراض لفيروس نقص المناعة البشرية، لسنوات في بعض الأحيان.

ومع ذلك، يستمر الفيروس في التطور وإتلاف جهاز المناعة والأعضاء، وبدون علاج، قد تستمر هذه العملية البطيئة لمدة 10 سنوات أو أكثر، أو تتقدم بشكل أسرع.

ويمكن أن يؤدي تناول مضادات الفيروسات القهقرية إلى إيقاف هذه العملية وقمع الفيروس تمامًا.

المرحلة المتأخرة من فيروس نقص المناعة البشرية

إذا لم يحصل الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية على علاج فعال، فإن الفيروس يضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى، مما يعرضه لأمراض خطيرة.

الإيدز، فيتو

تشمل أعراض المرحلة الثالثة من فيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

عدم وضوح الرؤية

سعال جاف

تعرق ليلي

بقع بيضاء على اللسان أو الفم

ضيق في التنفس، وهو ما يسمى بضيق التنفس

تورم الغدد الذي يستمر لأسابيع

الإسهال، والذي عادة ما يكون مستمرًا ومزمنًا

حمى تزيد عن 100 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية) وتستمر لأسابيع

التعب المستمر

فقدان الوزن غير المقصود

ويتعرض الشخص في المرحلة الثالثة لخطر متزايد للإصابة بمرض يهدد حياته.

ومع ذلك، من خلال تناول أدوية أخرى إلى جانب علاج فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن للشخص في المرحلة 3 السيطرة على المضاعفات الخطيرة ومنعها وعلاجها.