الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل زينهم الحلقة ١٥، أحمد داود يبحث عن سبيل للكشف عن سفاح الأطفال

أحمد داود، فيتو
أحمد داود، فيتو

مسلسل زينهم، شهدت الحلقة ١٥ من مسلسل زينهم إتمام الصلح بين أمل وجميلة ولكن في اليوم الذي أتي آدم لخطبة جميلة أتى طليق أمل وخرب اليوم وحاولت جميلة إقناعه بالتعقل ولكن جلستهما تنتهي بسوء تفاهم.

تفاصيل مسلسل زينهم الحلقة ١٥

وخلال الحلقة ١٥ من مسلسل زينهم تحاول والدة جيمي أن تقربه من رنا ابنة صديقتها لكي يبتعد عن يمنى وبالفعل يجد فيها جيمي مميزات كما تذهب له في مقر عمله.

وعلى جانب آخر يتقرب مونتي من يمنى وتشعر هي بالانجذاب له، ويحاول زينهم البحث بكل ما أوتى من قوة على دلائل تساهم في الكشف عن هوية سفاح الأطفال وكشفت التحاليل عن وجود اعتداء جنسي يسبق ارتكاب جريمة القتل وقاده القدر للاقتناع بأن السفاح يزيل عيون الأطفال بعد القتل لكي يمسح أي دليل على فعلته لإيمانه أن العين تحتفظ بالصور كما يقول أحد الأمثال، وبينما يجلس جيمي في مكتبه ترتعش الأضواء ويجد أوراقا مبعثرة في رواق المشرحة تحمل رسما يشبه العين.

تفاصيل مسلسل زينهم الحلقة ١٤ 

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل زينهم تقارب كل من يمنى ومونتي خاصة أن الأخير نجح في اقتناص هاتفها من لص سرقه منها.

وعلى جانب آخر تدخل جميلة في مشادة مع شقيقتها أمل بسبب آدم بعدما أصر الأخير على لقاء جميلة قبل خطبة شقيقها لتصفية حسابات الماضي، وذهبت جميلة إلى مطعمه وأثناء جلوسهما سويا تدخل عليهم أمل وهي تستشيط غضبا من شقيقتها ومن آدم، وتحاول جميلة مصالحتها دون جدوى.

وتذهب سارة إلى مقر عمل زينهم ولكنه يثير في قلبها الخوف فتذهب سريعا، وخلال مسلسل زينهم الحلقة ١٤ يتمكن زينهم من الحصول على جزء من المبلغ المطلوب منه من قبل صالح حيث أقنع خاله بأن يمنحه المال نظير عدم الإفصاح عن تفاصيل خاصة به لشقيقته، ويذهب زينهم للقاء صالح الذي يحاول سرقته ولكن يتدخل جيمي الذي كان يلاحق زينهم وينقذه.

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وتصل المشرحة جثة طفل جديد بلا عينين بعد جثة الطفل حسن وتبدأ المباحث في البحث عن الجاني، وتختتم الحلقة أحداثها باختفاء طفل جديد كان يسير مع والدة زينهم ويطعم معها القطط.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.

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