فنانون جسدوا شخصية الطبيب الشرعي آخرهم أحمد داود وكريم قاسم في مسلسل زينهم

مسلسل زينهم، يعد مجال الطب الشرعي من أبرز المجالات في المجتمع ولا غنى عنه، ولأن الفن مرآة لهذا المجتمع فكان من الطبيعي أن يكون الطب الشرعي حاضرًا في الأعمال الفنية التي تعرض عبر مختلف الوسائط.

ويعرض حاليًا مسلسل زينهم وهو عمل فني تدور أحداثه في الأساس حول اثنين من الأطباء الشرعيين الشباب الذين يعملون بالمشرحة ويتم الكشف من خلالهما على كواليس عن عالم الطب الشرعي

ويجسد شخصيات هذين الطبيبين الفنان أحمد داود الذي يجسد شخصية زينهم مدير المشرحة، والفنان كريم قاسم الذي يجسد شخصية جيمي وهو طبيب يعمل مع زينهم في المشرحة ذاتها.

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ويوجد قبل أحمد داود وكريم قاسم عدد من النجوم الذين جسدوا شخصية الطبيب الشرعي في أعمال فنية متنوعة، ومن أبرزهم:

الفنانة يسرا في مسلسل بالشمع الأحمر

في عام ٢٠١٠ جسدت الفنانة يسرا شخصية الطبيبة الشرعية في مسلسل بالشمع الأحمر، وتدور أحداث المسلسل حول فاطمة الطبيبة الشرعية التي تحيا حياة هادئة، وتساعد الأجهزة الأمنية في بعض القضايا لكشف عدد من الحقائق، وتساعد فاطمة أحد الضباط لكشف لغز جريمة كبيرة مما يوقعها في العديد من المشاكل مع مرتكبيها.

المسلسل من إخراج سمير سيف، ومن بطولة يسرا، هشام عبدالحميد، سامي العدل، شيرين، محمد إمام، هادي الجيار.

محمود عبد المغني في فيلم رد فعل

في عام ٢٠١٢ جسد الفنان محمود عبد المغني شخصية الطبيب الشرعي في فيلم رد فعل، وتدور أحداث الفيلم حول الضابط (حسن) الذي يحقق في جريمة قتل، ويستعين بالطبيب الشرعي الذي يؤكد عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ولا يكاد باب التحقيق يغلق في تلك القضية حتى يعاد فتحه بعد وقوع عدة جرائم قتل بنفس العقار، وتحاول (رضوى) الباحثة في الجرائم الأسرية، المساعدة في حل لغز تلك القضية، فتتوصل إلى نتيجة صادمة، الفيلم من إخراج حسام الجوهري وتأليف وائل أبو السعود وإيهاب فتحي، وبطولة محمود عبدالمغني، عمرو يوسف، حورية فرغلي، محمود الجندي، إنتصار، دنيا المصري.

أحمد الفيشاوي في عيار ناري

جسد أحمد الفيشاوي شخصية الطبيب الشرعي ياسين المانسترلي في فيلم عيار ناري، عام ٢٠١٨، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول إحدى الجثث التي تصل إلى المشرحة بعد إحدى المصادمات بين مجموعة من المتظاهرين وقوات اﻷمن، ويكتب الطبيب الشرعي (ياسين المانسترلي) تقريره الطبي بعد معاينة الجثة الذي يفيد بأن هذا القتيل قد أصيب بطلق ناري من مسافة قريبة وليس مسافة بعيدة مثل بقية الجثث، لكن المشاكل تبدأ حين يتسرب هذا التقرير الطبي للإعلام.

الفيلم من إخراج كريم الشناوي ومن تأليف هيثم دبور، ومن بطولة أحمد الفيشاوي، روبي، محمد ممدوح، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، سامي مغاوري.

غادة عادل في فيلم أحمد نوتردام

في عام ٢٠٢١، جسدت غادة عادل شخصية عبلة وهي طبيبة شرعية في فيلم أحمد نوتردام، ودارت أحداث الفيلم حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف التي تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه، الفيلم من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد، وبطولة رامز جلال، غادة عادل وخالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.

ومسلسل زينهم مأخوذ عن مجموعة قصصية تحمل اسم أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله، وهو استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وعضو الجمعية اليابانية للطب الشرعي، ولقد حصل على درجة الدكتوراه في الطب الشرعي من جامعة ناجويا سيتي في دولة اليابان، ويعمل كطبيب شرعي في عدة دول عربية وأجنبية، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجال الطب الشرعي.

والسلسلة القصصية تقوم على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة والشائكة التي يواجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، والتي يحاول خلالها جاهدا كشف غموض الجريمة فى كل قضية اعتمادا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية المعمول بها فى الواقع، بعيدا عن جو الخرافات والدجل الذى قد يحيط بتخصص غامض كتخصص الطب الشرعي.

وتتعدد القضايا وتمزج بين الواقع والخيال، ويتم إضافة الكثير من التفاصيل الدرامية لإثراء الجانب الأدبي، وعمد الكاتب على حجب معلومات عن شخصيات وأماكن حدوث الأحداث الحقيقية، وتحمل هذه القصص الكثير من الخبرات الحياتية لكل الأشخاص الذين يظهرون بها مع اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم.

بينما يدور مسلسل زينهم حول الطبيب الشاب جيمي الذي يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور زينهم زكريا، حيث يقضيان معًا ورديات في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة والغريبة.