سر غضب مارسيل كولر من أكرم توفيق والتلويح باسم بديله

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ تفاصيل غضب المدير الفني للفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر من نجم الفريق أكرم توفيق.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرى أن أكرم توفيق لم يتطور خلال الفترة الماضية".

وشدد: "كولر يرى أن أكرم توفيق منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي ومستواه متراجع بشدة عما قبل الإصابة، هذا ظهر بشكل ملفت".

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وأوضح: "كولر يرى أن محمد هاني هو اللاعب الأساسي في هذا المركز وأن أكرم توفيق المركز الأفضل له هو وسط الملعب، ولديه عدد كبير في هذا المركز".

جدير بالذكر أن أكرم توفيق أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا في يناير 2021 بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي قبلها بمدة في القدم الأخرى.

وعلى صعيد آخر كشف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري عن صعوبة المهمة في تلك المباراة، مؤكدا أن المواجهة ستكون صعبة أمام فريق منظم.

وتابع: “الفريق الجزائري منافس قوي، ويملك عناصر مميزة ولديه رغبة في الفوز، ولكن نمتلك دوافع كبيرة للانتصار”.

وواصل: "واجهتنا ظروف صعبة من الإرهاق، ولكن في الوقت الحالي تسير الأمور بشكل مميز ويوجد العديد من البطولات ننافس عليها.

وأكمل: “البعض يقارن بين الموسم الماضي والحالي، ولكن ما زلنا في منتصف الموسم وما زال أمامنا العديد من البطولات نستطيع تحقيقها”.



قائمة النادي الأهلي

وتضم القائمة كلًّا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

وشهدت القائمة عودة موديست بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة، فيما تضم قائمة المُستبعدين كلًّا من: أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، معتز محمد، محمد زعلوك، وكريم نيدفيد، وصلاح محسن لأسباب فنية، وخرج من القائمة محمود متولي ورضا سليم وكريستو للإصابة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم في السادسة مساءً في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.