الخميس 07 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

نشرة أخبار مصر، غلق كلي بحارة البطيء بطريق الواحات، وشبورة مائية على هذه الطرق غدا

طريق الواحات، فيتو
طريق الواحات، فيتو

نشر قسم أخبار مصر مجموعة من الأخبار الهامة خلال اليوم نستعرضها معكم في النشرة التالية:

طريقة الاستعلام عن لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن مقار لجان الاقتراع للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت وذلك في الانتخابات الرئاسية في الداخل والتي ستنطلق أيام (10، 11، 12) ديسمبر الجاري.

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شبورة مائية على هذه الطرق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.
 

غلق كلي بحارة البطيء بطريق الواحات في الاتجاه القادم من أكتوبر غدًا

أعلنت  محافظة الجيزة أنه يتم غدا تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بأعمال خاصة بشبكة الصرف الصحي بحارة البطئ بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق أكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكذا كوبرى مول مصر (۱) بالاتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر. 

بدءا من الإثنين المقبل، أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من يوم الإثنين المقبل وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

وزير التعليم يستعرض الموقف التنفيذي لـ مدرسة العباقرة استعدادا لبدء الدراسة بها

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة، والموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة (المرحلة الأولي والثانية)، ومناقشة عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة.

للأسبوع الثاني، تشغيل مترو الخط الثالث ساعة إضافية بعد منتصف الليل

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، استمرار العمل بمواعيد المترو الاستثنائية أيام الخميس على أن يعمل مترو الأنفاق، اليوم الخميس، ساعة إضافية بخلاف الأيام العادية.

غدا تعديل مواعيد بعض قطارات الصعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم اعتبارا من يوم غد الجمعة 8/12/2023.

بسام راضي: «فاو» تشكر مصر لدورها الإنساني في أزمة غزة

أوضح بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوب مصر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا، أن المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (فاو) ومقرها روما، أصدرت صباح اليوم قرارًا رسميا بإجماع الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة يتضمن توجيه الشكر والتقدير لمصر وقيادتها على الدور المحوري تجاه الأزمة الإنسانية في غزة وعلى الحرص على إمداد سكان قطاع غزة بالمواد الغذائية المختلفة والدوائية خلال محنتهم الحالية. 

 

وسط إشادة دولية وحضور جماهيرى مكثف، ختام فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية ( EDEX – 2023 )

اختتمت فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " والذى تم تنظيمه فى المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية، على الصعيدين الإقليمى والدولى، وبحضور العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووفود عسكرية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

أخبار مصر لجان التصويت بالانتخابات شبورة مائية طريق الواحات أمطار رعدية

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