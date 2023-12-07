الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

للأسبوع الثاني، تشغيل مترو الخط الثالث ساعة إضافية بعد منتصف الليل

مترو الأنفاق،فيتو
مترو الأنفاق،فيتو

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، استمرار العمل بمواعيد المترو الاستثنائية أيام الخميس على أن يعمل مترو الأنفاق، اليوم الخميس، ساعة إضافية بخلاف الأيام العادية.

 

وكشف مصدر من الشركة المشغلة للخط الثالث: أن إدارة المترو لمست تواجد كثافات من الركاب بعد الثانية عشر منتصف الليل كل خميس، بسبب إجازات العاملين، ونهاية الأسبوع للطلاب، ما يتسبب في زيادة الإقبال على المترو من المسافرين لقضاء الإجازة مع ذويهم، الأمر الذي دفع باتخاذ قرار زيادة ساعة عمل لاستيعاب هذه الزيادة، ونفس الوقت ليتوافق عمل المترو مع مواعيد قطارات السكك الحديدية.

 

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 وكانت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، أعلنت أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخطوط المترو خلال أيام الخميس لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، حيث يتم تطبيق القرار، الخميس الماضي، الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

 


ويأتي القرار استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها.

 

الخط الثالث لمترو الأنفاق

وقالت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو إنها تتجاوب مع جمهورها مع إدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة، حيث يخدم الخط الأخضر الثالث عددا من المحطات الحيوية من بينها الاستاد وأرض المعارض والعباسية وباب الشعرية.

 

وكانت فيتو قد نشرت أمس نص قرار المترو بمد ساعات العمل أيام الخميس لخدمة الركاب. 

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