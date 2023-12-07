الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بدءا من الإثنين المقبل، أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من يوم الإثنين المقبل وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

وتسقط الأمطار المتوسطة الرعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يوم الإثنين المقبل.

وتسقط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية تمتد خفيفة للقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

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كما تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة أحيانا رعدية  على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر  يوم الثلاثاء المقبل.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار المتوسطة الرعدية مساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة على جنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية  من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا  على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

 

حالة الطقس غدا 


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الجمعة  ليسود طقس  لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 8-12-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 07-12-2023 فى مصر


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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