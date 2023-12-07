بسام راضي: «فاو» تشكر مصر لدورها الإنساني في أزمة غزة

أوضح بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوب مصر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا، أن المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (فاو) ومقرها روما، أصدرت صباح اليوم قرارًا رسميا بإجماع الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة يتضمن توجيه الشكر والتقدير لمصر وقيادتها على الدور المحوري تجاه الأزمة الإنسانية في غزة وعلى الحرص على إمداد سكان قطاع غزة بالمواد الغذائية المختلفة والدوائية خلال محنتهم الحالية.

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وقد أكد السفير بسام راضي أن السفارة قامت خلال الأسابيع الماضية بشرح مفصل من خلال بيانات رسمية منتظمة توضح ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان القطاع على مختلف المستويات، والدعوة لإنهاء الحرب بوقف إطلاق النار، والتشديد على أن التهجير القسري للمدنيين يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويؤدي إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، والدعوة إلى توقف الأعمال العدائية، بما في ذلك استهداف المدنيين وسلاسل الغذاء المدنية والبنية التحتية الزراعية في قطاع غزة، وهو الأمر الذي دعا الدول الأعضاء باعتماد قرار يتضمن توجيه الشكر لمصر وقياداتها على هذا المجهود الإنساني النبيل.