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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 07-12-2023 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، إذ يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت الهيئة أن يسود  طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

حالة الطقس غدا الخميس 7 -12-2023 فى مصر

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ومشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى  22  


العاصمة الإدارية: الصغرى 13 والعظمى 22


6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 23


بنها: الصغرى 14 والعظمى  22


الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22


العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 23


مطروح: الصغرى 11 والعظمى 24


سيوة: الصغرى 08   والعظمى  20


كاترين الصغرى 05 والعظمى 22


بورسعيد الصغرى 16 العظمى 22


الزقازيق: الصغرى 14  العظمى 23


الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  23


السويس: الصغرى 14 والعظمى 22


شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26


الغردقة الصغرى 17 والعظمى 26


الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 23


بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24


المنيا: الصغرى 10 والعظمى 23


أسيوط الصغرى 11 والعظمى 24


سوهاج الصغرى  14 والعظمى 25


الأقصر الصغرى 13  والعظمى 26


أسوان: الصغرى 14 والعظمى 27

 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء.

٢-لا يتأثر بالرياح.

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء، فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

 

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