الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

غدا تعديل مواعيد بعض قطارات الصعيد

قطار،فيتو
قطار،فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم اعتبارا من يوم غد الجمعة 8/12/2023.

 

ويجري تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 وتعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقة.

مواعيد القطارات الجديدة


كما يجري تعديل مواعيد  قطار رقم 130 تحيا مصر  الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30  و قطار رقم 1104 تحيا مصر  الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05  و قطار رقم 125 تحيا مصر  الفيوم /  الواسطي  ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35  و قطار رقم 143 تحيا مصر  الفيوم /  الجيزة  ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15  كالجداول المرفقة.
 

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ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، حيث أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
 

 

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