الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 40 جنيهًا أعلى سعر لكيلو مكرونة مجمد بسوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 6-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

 

 أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

 البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 68 إلى 72 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 60 إلى 66 جنيها، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

Advertisements

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وسجل سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا،  قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 60 إلى 110 جنيهات، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 110 جنيهات، سبيط من 220 إلى 320 جنيهًا، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 55 إلى 71 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، كاليماري من 220 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، سابيا من 220 إلى 320 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا،  حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، سمك دنيس من 80 إلى 220 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 65 جنيهًا،  مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا،  بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 220 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر  جمبري جامبو من 425 إلى 495 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 310 إلى 390 جنيهًا،  جمبري طازج صغير من 105 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا.

وتراوح سعر باغة من 20 إلى 50 جنيهًا،  موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، وقار من 60 إلى 140 جنيهًا.

وسجل سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا.

 

txt

أسعار الأسماك اليوم، 25 جنيهًا ارتفاعًا في سعر سمك دنيس بسوق العبور

txt

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في قنا

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أسعار الأسماك اسعار الاسماك اليوم سعر فيليه بلطي سمك البلطي سمك موسى سوق الجملة سوق العبور اليوم السمك البلطي اسعار البلطى أسماك البلطي

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، 11 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار البلطي بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البلطي يتراجع 20 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، 62 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع سعر 5 أنواع في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 100 جنيه في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سمك البلطي يرتفع لـ 62 جنيهًا في سوق العبور

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

الفصائل الفلسطينية تصر على رفض التهجير إلى سيناء وتوجه نداء لمصر

تعرف على لجنة ورقم السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

وشهد شاهد من أهلها، إسرائيليات يكشفن كذب نتنياهو بشأن الاعتداء عليهن جنسيًا (فيديو)

انتخابات الرئاسة 2024، كل ما تريد معرفته عن لجنة الرؤساء وكبار رجال الدولة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل قائد كبير

محمد رمضان في ورطة والجمهور يفتح النار عليه لهذا السبب | فيديو

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

Advertisements

منوعات

المزيد

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 6-12-2023

حالة الطقس اليوم، شبورة مائية كثيفة وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 نساء لعام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية