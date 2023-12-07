ظاهرة غريبة تثير القلق، نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان يتسبب في فزع العالم (فيديو)

ظاهرة غامضة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نفوق ملايين الأسماك في البحر، وقيام الأمواج بقذفها لساحل جزيرة هوكايدو اليابانية، في ظاهرة غامضة، حيث امتلأت الشواطئ الشمالية لليابان بأطنان من الأسماك، الذي ألقى به البحر على شاطئ اليابان لأول مرة.

ظاهرة غامضة تثير فزع النشطاء

أثارت الظاهرة الغامضة الرعب والفزع لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن مخاوفهم من هذه الظاهرة الغامضة لنفوق ملايين الأسماك على شاطئ البحر في اليابان، وأرجع البعض الظاهرة للتنبؤ البيولوجي لدى الأسماك باقتراب زلزال كبير في المكان، في حين أرجع آخرون السبب لتفجيرات نووية تحدث في البحر.

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نفوق ملايين الأسماك على شاطئ البحر، فيتو

علق إياد الحمود فقال: "نفوق ملايين الأسماك في البحر وقيام الأمواج بقذفها للساحل في ظاهرة غامضة تحدث الآن في الشواطئ الشمالية لليابان على سواحل جزيرة هوكايدو. السلطات اليابانية قامت على الفور بفتح تحقيق لدراسة أسباب هذه الكارثة."



أما أحمد مالك فأرجع الظاهرة إلى "مياه مفاعل فوكوشيما"

سر نفوق ملايين الأسماك على شاطئ البحر

وتساءل أكسنون "هل الظاهرة تعتبر جديدة باليابان لأني رأيت كذا مره نفس الشيء"

وقال علي الرئيسي: "شكله يشير إلى تجربة قنبلة صينية فى المحيط.."



أما سالم ناصر فقال: "يمكن بسبب دفن النفايات النووية والمخلفات الإشعاعية في البحر"

وارجعت أروى الظاهرة الغامضة إلى أنه "يمكن تفسير الظاهرة الغامضة بسبب الزلازل التي وقعت في الفترة الأخيرة"



وعلقت إلهام الحداد قائلة: "يالطيف هل لها علاقة بعلامات يوم القيامة؟ لأن الظاهرة غريبة ومرعبة جدا"



أما فيصل العشاري فقال: "﴿ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِی ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَیۡدِی ٱلنَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِی عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمۡ یَرۡجِعُونَ﴾ [الروم ٤١]."



ورد بدر المزين فقال: "اعتقد قرأت مؤخرًا في اليابان مشكلة رمي المياه مخلفات المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة في البحر فإذا كان هذا المشهد المؤسف من نفوق الأسماك فـ معناه بأن المياه الملوثة كانت السبب الرئيسي لذلك المشهد!"

التدخل البشري وسبب نفوق ملايين الأسماك

وقال خالد الحميد: "لا استبعد أن يكون للبشر يد في هذا النفوق، تفجير نووي، أو غواصة بأصوات مزعجة أو مخلفات نووية"



أما أبو رائد فقال: "الحروب واستخدام بعض الأدوات الممنوعة ربما تكون سببا مباشرا لنفوق هذه الأسماك".

وفسر الدكتور خالد أونيس الظاهرة قائلًا: "عدة أسباب ممكنة مثل التغيرات في درجة حرارة ماء البحر (برودة الماء الشديدة)، و"المد الأحمر" (نادرًا في هوكايدو)، ممكن من علامات حدوث زلازل قريبا، والله أعلم. ممكن كذلك بسبب التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية..."

ياباني يجمع الأسماك النافقة، فيتو



وقالت برايت روز: "بداية نشاط زلزالي أو بركاني".



وقال محمد يوسف " أقرب تفسير هو تجارب رمي قنابل مدمرة في وسط البحر."



أما خبراء البيئة فيفسرون ظاهرة خروج أسماك نافقة إلى شاطئ البحر، بأنها تعتبر من الظواهر الخطيرة المثيرة للقلق، والتي تؤثر على الثروة السمكية بالسّلب، كما أنّها تؤثر على الثروة القومية والاقتصاد لكثيرٍ من البلدان التي تعتمد على الأسماك في إنعاش اقتصادها، وتكون هذه الظاهرة بخروج أعداد كبيرة من الأسماك النافقة من البحر، ويُلاحظ وجودها على الشاطئ، حيث يُلاحظ نُفوق جماعي للأسماك سواء في المياه العذبة أو المياه المالحة، وفي بعض الأحيان تترافق هذه الظاهرة بنفوق كائنات بحرية أخرى.

أماكن تنتشر فيها ظاهرة خروج الأسماك نافقة من البحر

وعن الأماكن التي تنتشر فيها ظاهرة خروج الأسماك النافقة من البحر، فقد حددها الخبراء في (خليج عُمان، وسواحل جيبوتي، ومرسى مطروح في مصر، ومناطق ساحلية أخرى)، حيث ظاهرة خروج أسماك نافقة من البحر ظاهرة قديمة، وإذ أظهرت المخطوطات القديمة التاريخية التي عُثر عليها والنقوش القديمة الفرعونية أن هذه الظاهرة كانت تتكرر قديمًا وكانت تُعرف باسم ظاهرة المد الأحمر، والتي كان يحدث فيها نفوق جماعي للأسماك.

رصد مواطن ياباني مُسن يجمع السمك للغداء. pic.twitter.com/sh9Qa9KZAA — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 7, 2023

وعن أهم أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وخروجها على الشاطئ، نمو الطحالب البحرية وتكاثرها وزيادة العضويات البحرية بشكلٍ هائل في البحر، ظاهرة الازدهار الطحلبي، مما يسبب نقص الأكسجين وعدم قدرة السمك على التنفس واختناقه، كما تحدث الظاهرة الغامضة عادةً عند قذف مياه الصرف الصحي في الماء وزيادة المواد الغذائية، مما يُشكل انفجارًا في نمو الطحالب البحرية التي قد يصل عددها إلى أكثر من 6 ملايين خلية في اللتر الواحد من الماء.



وترجع أسباب الظاهرة أيضًا، بحسب خبراء البيئة، إلى ارتفاع درجة حرارة المياه ما يسبب نفوق الأسماك، وكذلك تسرب المواد سامة إلى مياه البحار والمحيطات مما يتسبب في قتل الأسماك، مع انعدام التيارات البحرية، وتلوث مياه البحر بالمخلفات الإشعاعية واستخدام وسائل غير مشروعة أثناء اصطياد الأسماك مثل الشبكة.