أسعار الأسماك اليوم، 25 جنيهًا ارتفاعًا في سعر سمك دنيس بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 5-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 68 إلى 72 جنيهًا، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 60 إلى 66 جنيها.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وسجل سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 60 إلى 110 جنيهات، سبيط من 220 إلى 320 جنيهًا، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 110 جنيهات، سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، كاليماري من 220 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، سابيا من 220 إلى 320 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 71 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 80 إلى 220 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الثلاثاء، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 220 إلى 300 جنيه، جمبري جامبو من 425 إلى 495 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 310 إلى 390 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 105 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا.

وتراوح سعر باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 60 إلى 140 جنيهًا.

وسجل سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا.