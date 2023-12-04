حقيقة دور البرد المنتشر، الصحة تحذر من 7 فيروسات تنفسية تنشط في موسم الشتاء، وأعراضها متشابهة، ونصائح للحماية منها

تنتشر في هذه الفترة من نهاية فصل الخريف وقرب فصل الشتاء الإصابات بالعدوى التنفسية، ولا يخلو بيت الآن من مريض مصاب بأعراض الأنفلونز أو نزلات البرد والفيروسات التنفسية وزيادة أعراض الرشح وارتفاع درجة الحرارة والسعال سواء بين الكبار والأطفال.

فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء

وحذرت وزارة الصحة والسكان من وجود 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء.



وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه في آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، ثابتة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الفيروسات المنتشرة عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي منها:

١- مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses

٢-الأنفلونزا.

٣-الفيروس المخلوي التنفسي.

٤- فيروس كورونا المستجد.

٥-فيروس نظير الأنفلونزا.

٦- الفيروس الغدي.

٧- فيروس ابشتاين بار.



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نزلة برد

تشابه أعراض الفيروسات التنفسية

أوضحت وزارة الصحة أن جميع الفيروسات التنفسية تتشابه في الأعراض مثل:

العطس

الحمى الخفيفة

الصداع

التهاب الحلق

آلام العضلات

انخفاض الشهية



ضرورة تلقي لقاح الأنفلونزا لتعزيز المناعة

وأكدت وزارة الصحة ضرورة تلقي لقاح الأنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى.

وأشارت إلى توافر اللقاح في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

من جانبه كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليا من الصعب تحديده سواء أكان كورونا أو غيره، لافتا إلى أن في الفترة الحالية ينتشر أنواع من الفيروسات لها نفس الأعراض لا يمكن التمييز بينهم وهم نزلة البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسي وفيروس كورونا.

دور البرد المنتشر

وأوضح لـ"فيتو" أنه لا يمكن التفرقة بينهم إلا أن 80% من الحالات تتعافي عن طريق المناعة مشيرا إلى أنه الإنفلونزا مرض سريري يسبب مشاكل تنفسية وآلام في العظام تسبب عدم القدرة على القيام بمهام العمل وأيضا ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أن دور البرد من أعراضه ارتفاع بسيط في الحرارة يصل إلى 38 واحتقان بسيط وصداع ولا يوجد آلام في العظام ويمكن للإنسان المصاب ممارسة أعماله عكس فيروس الأنفلونزا.

وتابع حديثه أن فيروس كورونا مع تعرضه لتحورات كثيرة أصبح أشبه بنزلة البرد بينما الفيروس المخلوي التنفسي من الفيروسات التنفسية التي تصيب جميع الفئات ولكن خطورته تظهر على الرضع وحديثي الولادة وقد يكون له مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي في بعض الحالات.

ووجه بعض النصائح في حالة الإصابة بدور البرد المنتشر وظهور أعراضه بضرورة عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة عند ارتفاع حرارة جسمه مع ظهور أعراض برد أو رشح وتناول مصل الأنفلونزا إذا كان شخص عمره يزيد عن 6 شهور مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي والعطس والنظافة الشخصية مؤكدا ضرورة التهوية الجيدة في المنازل مع التغذية الجيدة وارتداء ملابس قطنية ثقيلة والإكثار من السوائل والعصائر وتجنب تيارات الهواء الساقعة وتناول فيتامين سي والزنك لتقوية المناعة.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم تقبيل الأطفال بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية من غسل الأيدي باستمرار وتطهير الأسطح باستمرار والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم السعال في وجه الآخرين بجانب ارتداء الكمامة للحماية من أي عدوى تنفسية.

الإنفلونزا

من جانب آخر، وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الأنفلونزا في موسم الشتاء.

أكدت أن الأنفلونزا عبارة عن فيروسات متعددة وأكثرها شيوعًا الأنفلونزا من النوع أ، ب وينقسم كل نوع منهما إلى أنواع متعددة موضحًا أنه يتم تسمية الفيروس من خلال اسم البروتين المحيط بالفيروس.

وأوضحت وجود أنواع متعددة من الأنفلونزا أ منها أنفلونزا الطيور والخنازير والأنفلونزا الموسمية والتى تكثر في مواسم معينة خاصة في الشتاء.

نصائح للحماية من مضاعفات الأنفلونزا

وأكدت أهمية اتباع طرق الوقاية وسرعة التشخيص عند الإصابة وتلقي العلاج حتى لا تسبب الإصابة بالتهاب رئوي وفشل في وظائف التنفس وينتج عنها وفيات متعددة.

وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة وتناول التطعيمات في بداية موسم الشتاء للحماية من الإصابة بالمضاعفات.



ونصحت وزارة الصحة بضرورة تناول فيتامين B الموجود في عدة مصادر من الأطعمة منها “البقوليات والخضراوات والمكسرات واللحوم والدجاج والفواكه والأسماك”.

طرق صحية لتقوية الجهاز المناعي

جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول لجسم الإنسان ويجب اختيار نمط حياة صحي، واتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة هو أفضل خطوة يمكن اتخاذها نحو الحفاظ على عمل نظام المناعة لدى الإنسان بشكل طبيعي، وكل جزء من الجسم، بما في ذلك الجهاز المناعي، يعمل بشكل أفضل عندما يكون محميًا ويجب اتباع الآتي:

عدم التدخين

تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات.

تمارين رياضية بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الحصول على قسط كاف من النوم.

اتخاذ خطوات لتجنب العدوى، مثل غسل اليدين بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

تقليل التوتر.

تناول جميع اللقاحات الموصى بها حيث تعمل اللقاحات على تقوية جهاز المناعة لدي جسم الإنسان لمحاربة العدوى.