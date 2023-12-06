الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

6 فيروسات تتشابه أعراضها مع الإنفلونزا، طبيب مناعة يوضح التفاصيل (فيديو)

دور البرد المنتشر،
دور البرد المنتشر، فيتو

أعراض البرد، قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة السابق بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن تغيير درجات الحرارة ودخول فصلي الخريف والشتاء يؤدي لزيادة الفيروسات المسببة لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضاف عقبة خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن من أبرز تلك الفيروسات المسببة لأعراض البرد "الرينو فيروس - الأدينو فيروس - الإنفلونزا - البارا إنفلونزا - كورونا فيروس - فيروس التنفسي المخلوي".

وأشار إلى أن أعراض تلك الفيروسات السالف ذكرها، تسبب أعراضا شبيهه بأعراض البرد والإنفلونزا ومنها ارتفاع في درجات الحرارة وسيلان الأنف واحتقان الحلق وكحة.

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حقيقة دور البرد المنتشر، الصحة تحذر من 7 فيروسات تنفسية تنشط في موسم الشتاء، وأعراضها متشابهة، ونصائح للحماية منها

تنتشر في هذه الفترة من نهاية فصل الخريف وقرب فصل الشتاء الإصابات بالعدوى التنفسية، ولا يخلو بيت الآن من مريض مصاب بأعراض الأنفلونز أو نزلات البرد والفيروسات التنفسية وزيادة أعراض الرشح وارتفاع درجة الحرارة والسعال سواء بين الكبار والأطفال.

فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء

وحذرت وزارة الصحة والسكان من وجود 7 فيروسات تنفسية تنتشر في موسم الشتاء.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه في آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، ثابتة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الفيروسات المنتشرة عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي منها:
١- مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses
٢-الأنفلونزا.
٣-الفيروس المخلوي التنفسي.
٤- فيروس كورونا المستجد.
٥-فيروس نظير الأنفلونزا.
٦- الفيروس الغدي.
٧- فيروس ابشتاين بار.

تشابه أعراض الفيروسات التنفسية

أوضحت وزارة الصحة أن جميع الفيروسات التنفسية تتشابه في الأعراض مثل:

 العطس
 الحمى الخفيفة
 الصداع
التهاب الحلق
آلام العضلات
 انخفاض الشهية

ضرورة تلقي لقاح الأنفلونزا لتعزيز المناعة

وأكدت وزارة الصحة ضرورة تلقي لقاح الأنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى.

وأشارت إلى توافر اللقاح في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

من جانبه كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليا من الصعب تحديده سواء أكان كورونا أو غيره، لافتا إلى أن في الفترة الحالية ينتشر  أنواع من الفيروسات لها نفس الأعراض  لا يمكن التمييز بينهم وهم نزلة البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسي  وفيروس كورونا. 

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