حبس عصابة مباحث قسم حلوان المزيقة لسرقة سيارة

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة سيارة أسلوب انتحال الصفة مباحث حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما واصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

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عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سىء النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.