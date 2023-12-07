الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أهمها حل مشكلة سعر الصرف، أستاذ اقتصاد يضع أبرز الحلول لمشكلة الدولار

تعبيرية، فيتو
تعبيرية، فيتو

يراقب الجميع وبشكل خاص المستثمرين بالأسواق المحلية تطورات الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، خاصة بعد زيادة حدة الصراعات القائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي لها عامل كبير في عزوف العديد من المستثمرين عن أسواق المنطقة، بحثا عن الجو الاستثماري المناسب، حيث تسعى الحكومة للبحث عن حلول دائمة على المدى البعيد للتخلص من أزمة الدولار التي يواجهها السوق المحلي، والتي تعد هي المشكلة الأولى لزيادة معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

 

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حل مشكلة سعر الصرف 

أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أنه لا بد من إيجاد حل لمشكلة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتي تعد هي السبب الرئيسي لزيادة معدلات التضخم وتفاقم أزمة الدولار، والتي وصلت إلى معدلات كبيرة خلال الوقت الحالي، مما أثر على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة.

مؤشرات اقتصادية، فيتو 

تأثيرات سلبية للسوق السوداء 

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه يجب من ناحية أخرى مواجهة السوق السوداء والتي تزيد من هذه الأزمة واستغلالها للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد وسط الأحداث الجارية بالمنطقة، لوصول الدولار إلى سعره العادل داخل البنوك، وبالتالي يتم ضبط أسعار السلع والمنتجات بالأسواق.

 

حلول ومقترحات 

وأشار الإدريسي إلى أن هناك العديد من الحلول التي تساهم في توفير السيولة الدولارية، من خلال عودة معدلات تحويل المصريين بالخارج كالسابق، ويتم تحقيق هذه الخطوة من خلال وضع سعر عادل للدولار بالبنوك، وكذلك طرح شهادات استثمار بفائدة أعلى، مما يزيد من إقبال الكثير من الناس على ضخ السيولة المتوفرة معهم لشرائها، وبالتالي يتراجع الدولار إلى مستواه وسعره العادل مرة أخرى، وعدم تحكم السوق السوق السوداء بسعر الدولار، وبالتالي تتراجع معدلات التضخم إلى مستويات أقل.

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ضرورة فرض الرقابة المستمرة على الأسواق 

ونوه إلى أنه من الممكن تدشين العديد من المبادرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات بالدولار، مما يساهم من ناحية أخرى في ضخ سيولة دولارية من جهة جديدة، مؤكدا ضرورة فرض الرقابة على الأسواق المحلية والمتابعة الدائمة والمستمرة من قبل المسئولين، لمنع أي محاولات احتكارية.

 

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