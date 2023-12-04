الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير يكشف ملامح الاقتصاد المصري مع اقتراب 2024، ومطالب الحكومة للخروج من الأزمات

الاقتصاد المصري،
الاقتصاد المصري، فيتو

كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، عن نظرته للاقتصاد المصري مع اقتراب 2024، في ظل الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد سواء الخارجية أو الداخلية، وانعكاسها على المواطنين.

 

الاقتصاد المصري لم يقترب من مراحل الخطر

وأكد عامر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الاقتصاد بالرغم من الأزمات التي يعاني منها، فإنه لم يقترب من مراحل الخطر، مشيرًا إلى أنه مرحلة أزمة بسبب ما تعاني منه الأسواق، ولكنه لم يدخل في مراحل الانهيار أو الخطر نتيجة البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية التي تحميه من الخطر.

Advertisements

الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، فيتو 

مطالب حماية الاقتصاد المصري في 2024

وطالب رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، بضرورة زيادة عجلة الإنتاج التي تؤدي إلى ثبات الاقتصاد المصري من الداخل، والاستفادة من المميزات التي تنعكس على المواطنين نتيجة زيادة معدلات النمو، وعدم الاستيراد من الخارج، وعدم الاعتماد على العملات الأجنبية بشكل كبير، حتى لا تخلق أزمة مستقبلية.

 

تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى 

وأضاف أنه في حالة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى سوف نشهد زيادة معدلات التضخم بعد تراجعها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة الإنتاج للحفاظ على ثبات معدلات التضخم وتراجعها وعدم ارتفاعها مرة أخرى.

سيناريوهات الاقتصاد المصري في 2024.. اقتصاديون: لم نصل إلى مرحلة الانهيار.. تخفيض قيمة الجنيه والاحتكار يزيدان من أوجاع المواطنين.. دور الحكومة السلبي يفاقم الأوضاع

الاقتصاد يغير قواعد الهجوم على غزة.. الاحتلال يسرح 360 ألف جندي من قوات الاحتياط.. والقروض تجبر الكيان على عدم توسيع الحرب

زيادة قيمة قرض صندوق النقد المقدم إلى مصر

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يناقش في الوقت الحالي زيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر، بناء على طلب الحكومة، في ظل الأزمات التي تعاني منها البلاد بسبب الحرب على غزة، وهذا في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة مساعدات ضخمة للمواطنين في غزة بأضعاف التي تم تقديمها من دول العالم مجتمعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاقتصاد المصري مطالب حماية الاقتصاد المصري والمشروعات الاقتصادية تخفيض قيمة الجنيه قرض صندوق النقد

مواد متعلقة

المركزي الأوروبي: من المبكر إعلان الانتصار على التضخم والتوترات المتصاعدة تفتت الاقتصاد العالمي

سيناريوهات الاقتصاد المصري في 2024.. اقتصاديون: لم نصل إلى مرحلة الانهيار.. تخفيض قيمة الجنيه والاحتكار يزيدان من أوجاع المواطنين.. دور الحكومة السلبي يفاقم الأوضاع

سيناريوهات الاقتصاد المصرى فى 2024.. «ارتفاع الأسعار».. الأزمة مستمرة.. فشل المبادرة الحكومية لخفض الأسعار.. وإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك ليس له علاقة

أثر استمرار مقاطعة المنتجات على الاقتصاد المصري، خبراء: 20 مليار دولار خسائر مصر.. وهذه أبرز المقترحات لتحويلها إلى مكاسب

حاسبوا الحكومة.. بطء قرارات الإصلاح وراء تخفيض «ستاندرد آند بورز» تصنيف الاقتصاد المصرى.. خبير أسواق مال: المشكلات الهيكلية وتأخير صرف التمويلات خلف نقص العملات الأجنبية

الأكثر قراءة

ريهام عبد الغفور ناعية والدها: «هتوحشني أوي يا حبيبي»

أول تعليق من حماس على تهديد الشاباك بقتل قادتها في لبنان وتركيا وقطر

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك شرسة مع المقاومة بشمال غزة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كايروكي تتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "تلك قضية" (فيديو)

كانت صدمة كبيرة.. تفاصيل وفاة طالبة تمريض المنيا.. أصدقاؤها: توفيت فجأة بعد حضور زفاف صديقتها، محبوبة من الجميع ومعروفة بحبها للخير

مستندات يجب على المسافر الاحتفاظ بها خلال السفر بالطائرة

Advertisements

منوعات

المزيد

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

132 قتيلا ومصابا جراء انزلاقات تربة في شمال تنزانيا

أودى بحياة 4 من عائلة واحدة، حادث طعن في ولاية نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية