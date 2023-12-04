خبير يكشف ملامح الاقتصاد المصري مع اقتراب 2024، ومطالب الحكومة للخروج من الأزمات
كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، عن نظرته للاقتصاد المصري مع اقتراب 2024، في ظل الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد سواء الخارجية أو الداخلية، وانعكاسها على المواطنين.
الاقتصاد المصري لم يقترب من مراحل الخطر
وأكد عامر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الاقتصاد بالرغم من الأزمات التي يعاني منها، فإنه لم يقترب من مراحل الخطر، مشيرًا إلى أنه مرحلة أزمة بسبب ما تعاني منه الأسواق، ولكنه لم يدخل في مراحل الانهيار أو الخطر نتيجة البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية التي تحميه من الخطر.
مطالب حماية الاقتصاد المصري في 2024
وطالب رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، بضرورة زيادة عجلة الإنتاج التي تؤدي إلى ثبات الاقتصاد المصري من الداخل، والاستفادة من المميزات التي تنعكس على المواطنين نتيجة زيادة معدلات النمو، وعدم الاستيراد من الخارج، وعدم الاعتماد على العملات الأجنبية بشكل كبير، حتى لا تخلق أزمة مستقبلية.
تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى
وأضاف أنه في حالة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى سوف نشهد زيادة معدلات التضخم بعد تراجعها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة الإنتاج للحفاظ على ثبات معدلات التضخم وتراجعها وعدم ارتفاعها مرة أخرى.
زيادة قيمة قرض صندوق النقد المقدم إلى مصر
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يناقش في الوقت الحالي زيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر، بناء على طلب الحكومة، في ظل الأزمات التي تعاني منها البلاد بسبب الحرب على غزة، وهذا في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة مساعدات ضخمة للمواطنين في غزة بأضعاف التي تم تقديمها من دول العالم مجتمعة.
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