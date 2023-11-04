السبت 04 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفينو، في البيت أوفر ومضمون

طريقة عمل الفينو،
طريقة عمل الفينو، فيتو

 

طريقة عمل الفينو، في البيت، من الوصفات الموفرة في الميزانية بشكل كبير، لأن الفينو من المعجنات الأساسية خلال العام الدراسي، فهو المكون الرئيسي والأساسي لسندوتشات المدرسة، التي يتناولها الأبناء طوال العام الدراسي، ومع ارتفاع أسعار الدقيق بشكل كبير، أصبح العيش الفينو، الذي يباع في الأفران والسوبرماركت، حجمه صغير بشكل لافت للنظر، كما أن سعره ارتفع، ولذلك أصبح من الأفضل تعلم طريقة عمل العيش الفينو في البيت، للتوفير في الميزانية من جهة، ولعمل رغيف فينو بحجم طبيعي مناسب لتناوله.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض طريقة عمل العيش الفينو في البيت بكيلو واحد من الدقيق، فيمكن عمل حوالي 24 رغيفا، وبذلك يكون أوفر من شرائه من الفرن، كما أن طريقة عمل العيش الفينو في البيت؛ تضمن جودته ونظافته.

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مقادير عمل الفينو
 

كيلو دقيق
٢ كوب ماء دافئ
٨ ملاعق كبيرة زيت
٢ ملعقة كبيرة خميرة
٢ ملعقة كبيرة سكر
٢ ملعقة كبيرة حليب بودر
٢ ملعقة كبيرة خل
٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح

 

طريقة عمل الفينو
 

اخلطي كلا من الخميرة والسكر، والحليب البودرة، وعدة ملاعق من الدقيق، مع بعض، مع تقليبهم جيدا، ثم اتركيهم قليلا، حتى تعمل الخميرة.
بعد أن تتأكدي من عمل الخميرة بنجاح – وذلك من خلال ظهور الفقاقيع، وتضاعف كميتها – يمكنك الآن إضافة الماء المختمر إلى بقية المكونات، مع العجن المستمر، حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.
سر نجاح طريقة عمل العيش الفينو في البيت، هو العجن لأطول مدة ممكنة، والتي لا تقل عن 15 دقيقة.
اتركي العجين ليرتاح قليلا، حوالي ربع إلى نصف ساعة، ثم فرغي منه الهواء تماما، ثم ابدأي في تشكيله.
يقطع العجين إلى قطع صغيرة، يصل حجم القطعة إلى جوالي 60 جرام، ثم افردي كل قطعة بالنشابة جيدا، حتى تصبح كالفطيرة أو البيتزا مستديرة.
لفي العجينة في شكل رول، ثم اغلقي الحواف جيدا، وضعيها في صاج مدهون القليل من الزيت.
وكلما انتهيتي من صاج، غطيه واتركيه ليتخمر حوالي نصف ساعة.
ادخلي الصاج على فرن ساخن بأعلى درجة حرارة.
لا يستغرق العيش الفينو في الفرن أكثر من 10 دقائق، ولكن عليكي متابعته، حتى يحمر الوجه قليلا.
فور خروج الصاج من الفرن، رشي العيش الفينو بالماء، ثم غطيه بقطعة قماش او فوطة نظيفة وجافة، وهذه الخطوة تضمن لكي طريان الفينو.

الفينو البيتي

طريقة عمل العيش البلدي
 

يمكنك كذلك تعلم طريقة عمل العيش البلدي في البيت، بكل سهولة، حتى يمكنك عمله بنفسك؛ لتضمني جودته، إلى جانب عمل حجم الرغيف المناسب لك ولأفراد أسرتك، وذلك لأن العيش البلدي أحجامه أصبحت صغيرة بشكل لافت للنظر.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العيش البلدي في البيت، بكل سهولة.

مكونات عمل العيش البلدي

1\2 كوب ردة
3+1\2 كوب دقيق أسمر
2 ملعقة كبيرة سكر
1+1\2 ملعقة كبيرة خميرة جافة
ملعقة صغيرة ملح
ماء دافىء للعجن.
 

طريقة عمل العيش البلدي:

فى بولة نخلط الدقيق والردة، ثم يضاف الملح والسكر والخميرة، ثم الماء تدريجيا.
يعجن الكل للحصول على عجين متماسك.
يدعك العجين جيدا مدة ٨ دقائق، على سرعة متوسطة إلى أن يصبح لينا ومطاطيا.
يغطى العجين، ويترك ليتخمر ويتضاعف حجمه مدة ساعة وربع لساعة ونصف تقريبا.
يقطع العجين لكرات متساوية ( حوالي ٨ كرات ).
تترك ترتاح قليلا، ثم تفرد على سطح مرشوش بالدقيق، على شكل أرغفة رفيعة نوعا ما.
تسخن طاسة جيدا على النار، ثم يخبز العيش من الناحيتين، إلى أن ينتفخ ويأخذ اللون الذهبي الجميل. 
يقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل العيش الشامي، في البيت توفيرا في الميزانية

طريقة عمل العيش البلدي في البيت صحي وأرخص

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