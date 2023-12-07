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رياضة

الشباب والرياضة تشهد إطلاق أول نادي روتاري للصم وضعاف السمع

الشباب والرياضة تشهد
الشباب والرياضة تشهد إطلاق أول نادي روتاري للصم وضعاف السمع

أناب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتور عمرو حداد، لحضور حفل إطلاق  أول نادي روتاري للصم وضعاف السمع، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، والمحافظ أيمن نزيه محافظ الروتاري.

الشباب والرياضة تشهد إطلاق أول نادي روتاري للصم وضعاف السمع 


في كلمته، نقل الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ترحيب وتحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف، لكافة أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات، حيث أن لوزارة لديها استراتيجية واضحة للاهتمام بشريحة ذوى الهمم، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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تابع حداد:  " الدكتور أشرف صبحي يؤكد دومًا علي دعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم وصقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال النشاط، لجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى جمهورية مصر العربية، والعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم  ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية".


وأضاف: الوزير يوجه بضرورة أن تكون برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، ولدينا خطة لتطبيق كود الاتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها قطار شباب ذوي الهمم  وبرامج ثقافية متنوعة لتنمية قادرون باختلاف في كافة المجالات الشبابية والرياضية، أيضًا دوري الشباب  للصم وكرة السله للفتيات، وتنفيذ مراكز التخاطب وخدمات ذوي الهمم بمراكز الشباب بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بالإمارات.

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وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي نادي روتاري للصم وضعاف السمع نيفين القباج التضامن الاجتماعي ذوي الهمم والقدرات

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