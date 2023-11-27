الإثنين 27 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب وآثاره بالبشرة

علاج حب الشباب، فيتو
علاج حب الشباب، فيتو

حب الشباب من المشكلات التي تؤرق الفتيات كثيرًا لأنها تؤثر على مظهر البشرة وتترك علامات مزعجة بالبشرة ما يؤثر على جمالها.

وحب الشباب أسبابها عديدة وعادة يجب أولا علاج السبب ثم علاج الحبوب على البشرة وعلاج آثارها للحفاظ على جمال البشرة.

وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب وآثارها على البشرة.

المكونات:-

ملعقة عسل نحل

ملعقة قهوة

2 كبسولة فيتامين e 1000

للبشرة الحساسة ملعقة كريم فيوسيكورت

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الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة ولكن في مكان مظلم.
  • نترك القناع على البشرة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر والغسول.
  • ثم نجفف البشرة ونرطبها غ.
  • نكرر الوصفة يوميا فى المساء ولمدة 3 أيام.
  • حيث يجب المواظبة على الوصفة أسبوعيا لمدة 3 أيام
  • ومع تكرار الوصفة تختفى الحبوب وآثارها.
  • هذه الوصفة تساعد فى تفتيح البشرة وعلاج الحبوب وآثارها بالبشرة.
وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفة طبيعية تغذى بشرتك بفيتامين E المهم فى فصل الشتاء

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كريم طبيعي يعيد شباب بشرتك بعد الخمسين

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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حب الشباب علاج حب الشباب وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب آثار حب الشباب العناية بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

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