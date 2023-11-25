أفضل علاجات حب الشباب ومخاطرها المحتملة

حب الشباب هو حالة جلدية شائعة تؤثر على معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم ويتسبب في ظهور بقع وبشرة دهنية وأحيانًا يكون الجلد ساخنًا أو مؤلمًا عند لمسه.

حب الشباب، فيتو

أعراض حب الشباب

يتطور حب الشباب بشكل شائع على:

الوجه – يؤثر هذا على كل من يعاني من حب الشباب تقريبًا

الظهر - يؤثر هذا على أكثر من نصف الأشخاص المصابين بحب الشباب

الصدر - يؤثر هذا على حوالي 15% من الأشخاص المصابين بحب الشباب

أنواع البقع في حب الشباب

وتجد 6 أنواع رئيسية من البقع الناجمة عن حب الشباب:

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الرؤوس السوداء - نتوءات صغيرة سوداء أو صفراء تظهر على الجلد؛ فهي ليست مليئة بالأوساخ، ولكنها سوداء لأن البطانة الداخلية لبصيلات الشعر تنتج اللون

الرؤوس البيضاء - لها مظهر مشابه للرؤوس السوداء، ولكنها قد تكون أكثر صلابة ولن تفرغ عند الضغط عليها

بثور بدون رأس - نتوءات حمراء صغيرة قد تكون مؤلمة أو مؤلمة

بثرات - لها طرف أبيض في المنتصف، ناتجة عن تراكم القيح

حبوب تحت الجلد - كتل صلبة كبيرة تتراكم تحت سطح الجلد ويمكن أن تكون مؤلمة

الخراجات - أشد أنواع الناتجة عن حب الشباب؛ إنها كتل كبيرة مملوءة بالصديد تشبه الدمامل وتنطوي على أكبر خطر للتسبب في ندبات دائمة.

علاج حب الشباب

يعتمد علاج حب الشباب على مدى خطورته، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر من العلاج قبل أن تتحسن أعراض حب الشباب.

فإذا كان لدي المريض عدد قليل من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبقع، فيجب أن يكون الصيدلي قادرًا على تقديم النصائح حول كيفية علاجها بنجاح باستخدام المواد الهلامية أو الكريمات المتاحة دون وصفة طبية (العلاجات الموضعية) التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد.

علاجات من الطبيب العام

قم بزيارة الطبيب العام إذا كان حب الشباب لديك متوسطًا أو شديدًا، أو إذا لم ينجح الدواء من الصيدلية، لأنك ربما تحتاج إلى وصفة طبية.

وتشمل الأدوية الموصوفة والتي يمكن استخدامها لعلاج حب الشباب ما يلي:

الرتينوئيدات الموضعية

المضادات الحيوية الموضعية

Azelaic حامضي

أقراص المضادات الحيوية

بالنسبة للنساء، حبوب منع الحمل المركبة عن طريق الفم

إذا كنت تعاني من حب الشباب الشديد، أو كانت الأدوية الموصوفة طبيًا غير فعالة، فيمكن لطبيبك أن يحيلك إلى خبير في علاج الأمراض الجلدية (طبيب الأمراض الجلدية).

حب الشباب، فيتو

على سبيل المثال، إذا:

كان لديك عدد كبير من الثور بدون رأس والبثرات على صدرك وظهرك، وكذلك وجهك

لديك بثور تحت الجلد مؤلمة

لديك ندبات، أو معرضة لخطر التندب

حالتك تجعلك تشعر بالإحباط الشديد أو القلق.

بالنسبة لحب الشباب الخفيف إلى المتوسط أو المتوسط إلى الشديد، ستبدأ عادةً بمزيج من العلاجات الموضعية، أو أقراص المضادات الحيوية جنبًا إلى جنب مع العلاجات الموضعية.

ويمكن أن تستغرق العديد من هذه العلاجات من شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل أن تبدأ في العمل.

العلاجات الموضعية

البنزويل بيروكسايد، والذي يعمل كمطهر لتقليل عدد البكتيريا الموجودة على سطح الجلد، كما أنه يساعد على تقليل عدد الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، وله تأثير مضاد للالتهابات.

عادة ما يتوفر البنزويل بيروكسايد على شكل كريم أو جل، ويتم استخدامه مرة أو مرتين في اليوم، يجب أن يتم وضعه بعد الغسيل على جميع أجزاء الوجه المتضررة من حب الشباب.

ويجب استخدامه باعتدال، لأن الكثير منه يمكن أن يهيج بشرتك.

كما أنه يجعل الوجه أكثر حساسية لأشعة الشمس، لذا تجنب التعرض لأشعة الشمس ومصادر الأشعة فوق البنفسجية أو استخدم كريم الشمس.

يمكن أن يكون لبيروكسيد البنزويل تأثير مبيض، لذا تجنب ملامسته لشعرك أو ملابسك.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة للبنزويل بيروكسايد ما يلي:

الجلد الجاف والمتوتر

إحساس بالحرقان أو الحكة أو اللسع

بعض الاحمرار وتقشر الجلد

عادة ما تكون الآثار الجانبية خفيفة ويجب أن تختفي بمجرد انتهاء العلاج.

يحتاج معظم الأشخاص إلى دورة علاجية مدتها 6 أسابيع لإزالة معظم أو كل حب الشباب لديهم، وقد يُنصح بمواصلة العلاج بشكل أقل تكرارًا لمنع عودة حب الشباب.

الرتينوئيدات الموضعية

تعمل الرتينوئيدات الموضعية عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد (التقشير)، مما يساعد على منع تراكمها داخل بصيلات الشعر.

تريتينوين وأدابالين من الرتينوئيدات الموضعية المستخدمة لعلاج حب الشباب، وهي متوفرة في شكل كريم ويتم تطبيقها عادةً مرة واحدة يوميًا قبل الذهاب إلى السرير.

ضعيه على جميع أجزاء وجهك المتضررة من حب الشباب بعد 20 دقيقة من غسل وجهك.

من المهم تطبيق الرتينوئيدات الموضعية باعتدال وتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية.

الرتينوئيدات الموضعية ليست مناسبة للاستخدام أثناء الحمل، حيث يوجد خطر أنها قد تسبب تشوهات خلقية، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للريتينويدات الموضعية هي تهيج خفيف ووخز في الجلد، وعادةً ما تكون هناك حاجة إلى دورة مدتها 6 أسابيع، ولكن قد يُنصح بمواصلة استخدام الدواء بشكل أقل بعد ذلك.

المضادات الحيوية الموضعية

تساعد المضادات الحيوية الموضعية على قتل البكتيريا الموجودة على الجلد والتي يمكن أن تصيب بصيلات الشعر المسدودة، وهي متوفرة على شكل غسول أو جل يتم تطبيقه مرة أو مرتين في اليوم.

ويوصى عادة بدورة من 6 إلى 8 أسابيع بعد ذلك، يتم إيقاف العلاج عادةً، حيث يوجد خطر أن تصبح البكتيريا الموجودة على وجهك مقاومة للمضادات الحيوية.

وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم حالة حب الشباب لديك والتسبب في حدوث عدوى إضافية.

الآثار الجانبية غير شائعة، ولكن يمكن أن تشمل:

تهيج طفيف في الجلد

احمرار وحرق الجلد

تقشير الجلد

حمض الأزيليك

غالبًا ما يستخدم حمض الأزيليك كعلاج بديل لحب الشباب إذا كانت الآثار الجانبية لبيروكسيد البنزويل أو الرتينوئيدات الموضعية مزعجة أو مؤلمة بشكل خاص.

ويعمل حمض الأزيليك على التخلص من الجلد الميت وقتل البكتيريا.

ويكون متوفر على شكل كريم ويتم تطبيقه عادةً مرتين يوميًا (أو مرة واحدة يوميًا إذا كانت بشرتك حساسة بشكل خاص).

الدواء لا يجعل بشرتك حساسة لأشعة الشمس، لذلك لا يتوجب عليك تجنب التعرض لأشعة الشمس.

ستحتاج عادةً إلى استخدام حمض الأزيليك لمدة شهر قبل أن يتحسن حب الشباب لديك.

الآثار الجانبية لحمض الأزيليك عادة ما تكون خفيفة وتشمل:

حرقان أو لاذع الجلد

حكة

جلد جاف

احمرار الجلد

حب الشباب، فيتو

أقراص المضادات الحيوية

عادةً ما تُستخدم أقراص المضادات الحيوية (المضادات الحيوية عن طريق الفم) مع علاج موضعي لعلاج حب الشباب الأكثر شدة.

في معظم الحالات، يتم وصف فئة من المضادات الحيوية تسمى التتراسيكلين، إلا إذا كنت حاملًا أو مرضعة.

ويُنصح عادةً النساء الحوامل أو المرضعات بتناول مضاد حيوي يُسمى الإريثروميسين، والذي يُعرف بأنه أكثر أمانًا للاستخدام.

عادةً ما يستغرق العلاج حوالي 6 أسابيع قبل أن تلاحظ تحسنًا في حب الشباب لديك.

اعتمادًا على مدى استجابتك للعلاج، يمكن أن تستمر دورة العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الفم لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

ويمكن أن تجعل التتراسيكلين بشرتك حساسة لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، ويمكن أن تجعل حبوب منع الحمل أقل فعالية خلال الأسابيع القليلة الأولى من العلاج.

ستحتاجين إلى استخدام وسيلة بديلة لمنع الحمل، مثل الواقي الذكري، خلال هذه الفترة.

العلاجات الهرمونية

غالبًا ما تفيد العلاجات الهرمونية النساء المصابات بحب الشباب، خاصة إذا كان حب الشباب يتفاقم أثناء الدورة الشهرية أو يرتبط بحالات هرمونية مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

إذا كنت لا تستخدمينها بالفعل، فقد يوصي الطبيب العام بتناول حبوب منع الحمل المركبة عن طريق الفم، حتى لو لم تكوني نشطة جنسيًا.

يمكن أن تساعد هذه الحبوب المركبة غالبًا في تحسين حب الشباب لدى النساء، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام قبل رؤية الفوائد الكاملة.