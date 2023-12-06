الكولاجين من العناصر المهمة الموجودة فى الجلد، وهو يعزز من رطوبة الجلد وجماله ويجعله أكثر نضارة وحيوية وشباب.

والكولاجين بالبشرة يقل مع التقدم فى العمر ما يجبر الفتيات على العناية الفائقة بالبشرة من خلال تعويضها عن الكولاجين المفقود بها.

كولاجين طبيعي لتعزيز نضارة البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كولاجين طبيعي لتعزيز نضارة البشرة والحفاظ على شبابها.

المكونات:-

اوراق صبار حديث القطع من شجرة الصبار نفسها

الطريقة:-

نقوم بإحضار ورق الصبار وقطعه من الجانبين بالطول.

ثم نضعه فى كوب حتى نتخلص من المادة الصفراء التى تخرج منه وهى مادة سامة.

ثم نقوم بفتح الصبار وإخراج الجل الموجود بداخلهه.

يمكن ضرب الجل فى الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نحفظ الجل زجاجات معقمة ومحكمة الغلق، ونضعه فى الثلاجة.

يستخدم يوميا على البشرة صباحا ومساء حيث ندهن به البشرة فى حركات دائرية برفق ونتركه لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

كولاجين طبيعي لتعزيز نضارة البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.