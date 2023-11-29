تخلصي من آثار حب الشباب والندبات بخل التفاح

آثار حب الشباب والندبات من المشكلات التى تؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى وعادة تنتشر بالبشرة الدهنية مايزعج الفتيات كثيرا.

وتحرص الفتيات على التخلص من آثار حب الشباب والندبات بالبشرة من خلال الوصفات الطبيعية الموضعية التى لها فاعلية سريعة.

وصفة طبيعية لعلاج آثار حب الشباب والندبات بالبشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لعلاج آثار حب الشباب والندبات بالبشرة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة خل التفاح

2 ملعقة صغيرة شاى أخضر

ملعقة كبيرة عسل نحل

5 ملاعق سكر أبيض

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الطريقة:-

نحضر المكونات ونضعها معا فى بولة عميقة ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.

نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق وطخيقونداك البشرة قائلا لمدة دقيقتان.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يوحد لون البشرة ويحمى آثار حب الشباب والندبات بالبشرة فى حال المواظبة على استخدامه.

خل التفاح يقوم بعمل تطهير لمسام البشرة.

وصفة طبيعية لعلاج آثار حب الشباب والندبات، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.