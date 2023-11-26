أسباب ظهور حب الشباب، وهل يعالج معجون الأسنان الحبوب؟

يحدث حب الشباب عندما يتم سد الثقوب الصغيرة في الجلد، المعروفة باسم بصيلات الشعر.

الغدد الدهنية هي غدد صغيرة توجد بالقرب من سطح الجلد، ترتبط الغدد ببصيلات الشعر، وهي عبارة عن ثقوب صغيرة في الجلد ينمو منها شعر واحد، وتعمل الغدد الدهنية على تليين الشعر والجلد لمنع جفافه، ويفعلون ذلك عن طريق إنتاج مادة زيتية.

حب الشباب، فيتو

ويبدأ حب الشباب عندما تقوم الغدد إنتاج الكثير من الزيوت والذي يمتزج الزائد مع خلايا الجلد الميتة وتشكل كلتا المادتين سدادة في ثقب بصيلة الشعر.

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وإذا كانت البصيلة المسدودة قريبة من سطح الجلد، فإنها تنتفخ إلى الخارج، مما يؤدي إلى ظهور رأس أبيض، وبدلًا من ذلك، يمكن أن تكون البصيلة المسدودة مفتوحة على الجلد، مما يؤدي إلى ظهور رأس أسود.

ويمكن للبكتيريا غير الضارة التي تعيش على الجلد عادةً أن تلوث وتصيب البصيلات المسدودة، مما يسبب بثور بدون رأس أو بثرات أو بثور ملتهبة أو خراجات.

التستوستيرون

يُعتقد أن حب الشباب في سن المراهقة ينجم عن زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، والذي يحدث أثناء فترة البلوغ، ويلعب الهرمون دورًا مهمًا في تحفيز نمو وتطور الأعضاء التناسلية عند الأولاد، والحفاظ على قوة العضلات والعظام عند الفتيات.

والغدد الدهنية حساسة بشكل خاص للهرمونات، يُعتقد أن زيادة مستويات هرمون التستوستيرون تجعل الغدد تنتج كمية من الزيوت أكبر بكثير مما يحتاجه الجلد، وفقًا لموقع "NHS" الطبي.

حب الشباب الوراثي

يمكن أن ينتشر حب الشباب في العائلات، إذا كان الوالدين يعانيان من حب الشباب، فمن المحتمل ان يصاب الأبناء أيضًا.

وجدت إحدى الدراسات أنه إذا كان والديك يعانيان من حب الشباب، فمن المرجح أن تصاب بحب الشباب الشديد في سن مبكرة، ووجدت أيضًا أنه إذا كان أحد والديك أو كليهما يعاني من حب الشباب عند البالغين، فمن المرجح أن تصاب بحب الشباب عند البالغين أيضًا.

حب الشباب عند النساء

النساء أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب عند البالغين مقارنة بالرجال، ويُعتقد أن العديد من حالات حب الشباب عند البالغين ناتجة عن التغيرات في مستويات الهرمونات التي تعاني منها العديد من النساء في أوقات معينة.

تتضمن هذه الأوقات ما يلي:

الدورة الشهرية - تعاني بعض النساء من تفاقم حب الشباب قبل الدورة الشهرية مباشرة

الحمل - تعاني العديد من النساء من أعراض حب الشباب في هذا الوقت، وعادةً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

حب الشباب، فيتو

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات - حالة شائعة يمكن أن تسبب حب الشباب وزيادة الوزن وتكوين كيسات صغيرة داخل المبيض

محفزات أخرى لحب الشباب

تشمل المحفزات المحتملة الأخرى لتفاقم حب الشباب ما يلي:

بعض مستحضرات التجميل - ولكن هذا أقل شيوعًا حيث يتم الآن اختبار معظم المنتجات، لذلك فهي لا تسبب حبوب

بعض الأدوية - مثل أدوية الستيرويد والليثيوم (المستخدم لعلاج الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب) وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع

التدخين - الذي يمكن أن يساهم في ظهور حب الشباب لدى كبار السن

الأنظمة الغذائية ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI).

مضاعفات حب الشباب

يمكن أن تتطور ندبات حب الشباب أحيانًا كأحد مضاعفات حب الشباب، ويؤدي أي نوع من بقع حب الشباب إلى التندب، ولكنه أكثر شيوعًا عندما تنفجر أنواع البقع الأكثر خطورة (العقيدات والخراجات) وتلحق الضرر بالجلد المجاور.

وتحدث ندبات أيضًا إذا قمت باختيار البقع أو الضغط عليها، لذا من المهم عدم القيام بذلك.

يوجد 3 أنواع رئيسية من ندبات حب الشباب:

ندوب الجليد - ثقوب صغيرة وعميقة على سطح الجلد تبدو وكأن الجلد قد تم ثقبه بأداة حادة

الندبات الملتفة - الناتجة عن شرائط من الأنسجة الندبية التي تتشكل تحت الجلد، مما يعطي سطح الجلد مظهرًا متموجًا وغير متساوٍ

ندوب عربة الصندوق - انخفاضات أو حفر مستديرة أو بيضاوية في الجلد

أساطير حب الشباب

على الرغم من كونه أحد أكثر الأمراض الجلدية انتشارًا، إلا أن حب الشباب هو أيضًا أحد أكثر الأمراض التي لا يتم فهمها جيدًا، وهناك العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع:

-هل يظهر حب الشباب بسبب البشرة المتسخة وسوء النظافة

تحدث معظم التفاعلات البيولوجية التي تسبب حب الشباب تحت الجلد، وليس على السطح، لذا فإن نظافة بشرتك ليس لها أي تأثير على حب الشباب، وغسل وجهك أكثر من مرتين في اليوم قد يؤدي إلى تفاقم حالة بشرتك.

-الضغط على الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبقع هو أفضل طريقة للتخلص من حب الشباب

حب الشباب، فيتو

قد يؤدي هذا في الواقع إلى تفاقم الأعراض وقد يترك لديك ندبات.

-حب الشباب ومعجون الأسنان

توجد ادعاء موجود في العديد من مواقع الويب وهو أن معجون الأسنان يمكن أن يجفف البقع الفردية.

على الرغم من أن معجون الأسنان يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا، إلا أنه يحتوي أيضًا على مواد يمكن أن تهيج بشرتك وتتلفها.

لا ينصح باستخدام معجون الأسنان بهذه الطريقة، وتوجد علاجات أكثر فعالية وأمانًا متاحة من الصيادلة أو الأطباء العامين.