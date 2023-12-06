د. محمد عبد الوهاب: أنجزنا 1070 حالة زراعة كبد بنسبة نجاح 90%.. والنساء أكثر تبرعًا من الرجال بمعدل 100 إلى 5 ( حوار )

>> توجيهات السيسى بصرف نصف مليار جنيه أنهت أزمة مبنى زراعة الكبد الجديد

>> نجرى عمليات لـ 90 حالة فى العام.. وتكلفة المريض الواحد 150 ألف جنيه

>> راض عن مسيرتى العلمية وما أنجزناه جعلنا الأفضل فى الشرق الأوسط





عاشق لعلمه وعمله على مدار قرابة الخمسين عاما، حتى صار ضمن أكبر متخصصين فى هذا المجال على مستوى العالم، لتميز جهوده وإنجازاته وأبحاثه العالمية فى هذا التخصص.

إنه الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد فى مصر والشرق الأوسط والذي تحاوره “فيتو”.. وإلى التفاصيل:

*بعد رحلة طويلة من العمل الشاق، هل تشعرون أنه تم تكريمكم بالشكل الكافى؟

نعم، فمنذ عام 1992 وأنا عضو فى الجمعية العمومية، وتدرجت حتى وصلت رئيسًا للجمعية العمومية للكبد عالميا بالكونجرس العالمى لجراحة الجهاز الهضمي، وذلك عام 2021، كما تم تكريمى أكثر من 20 مرة بدءًا من جزيرة كريت باليونان 2001 وفى بلغاريا استدعيت لإلقاء محاضرة للجراحين، وفى المجمل راضٍ عن مسيرتى التكريمية.

*كيف بدأت فكرة إنشاء مشروع زراعة الكبد، وإلى أى مدى وصلنا؟

بدأت بوحدة داخل مركز الجهاز الهضمي، وكانت عبارة عن دور واحد تأسس بالجهود الذاتية، وكانت تضم 18 سريرا فقط، وهذا عدد ضعيف جدًا بالنسبة لقوائم الانتظار، وكان لا بد من التوسع، وتطوع رجل أعمال فى المنصورة وتبرع بمبنى كامل، وذلك بعد وفاة زوجته التي كانت مصابة بهذا المرض.

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*وما موقف الدولة من هذا المشروع؟

حتى تسعينيات القرن الماضى كان الأمر مجرد حلم، لكن مع انتشار التليف الكبدى فى بداية عام 2000 بدأت بعض المراكز بإنشاء زراعة كبد، بالاستعانة بخبراء أجانب، وفى 2004 بدأنا فى جامعة المنصورة، ولم يكن الأمر سهلًا، لكن تم تشكيل أول فريق مصرى متكامل فى زراعة الكبد بالمنصورة، يضم ٢٧ عضو هيئة تدريس، وتم إجراء أول عملية لزراعة الكبد فى ٢٦ مايو ٢٠٠٤، فى وحدة زراعة الكبد بجامعة المنصورة، بالتعاون مع خبير فرنسي، تعاون مع الوحدة لمدة ٣ سنوات، وتم إجراء ما يقرب من ٣٠ عملية زراعة كبد خلال هذه الفترة، وبعد ذلك قام الفريق بإجراء عدد من العمليات إلى أن وصلت لنحو ٩٠ حالة فى العام الواحد، بمعدل يقترب من حالتين فى الأسبوع، والآن تعتبر وحدة زراعة الكبد بجامعة المنصورة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، من حيث عدد العمليات والنتائج، كما أنها تعتبر من أول خمس وحدات لزراعة الكبد على مستوى العالم.

*ما تكلفة زراعة الكبد؟ وما المستقبل بعد افتتاح أول مبنى لزراعة الكبد ؟

التكلفة ١٥٠ ألفا ورجال الأعمال يساهمون، لكن منذ 5 سنوات صدر قرار رئاسى بمنع قوائم الانتظار، ولذلك أنجزنا 1070 حالة زراعة، بنسبة نجاح من 88% إلى 92% وبسبب هذا تأتينا وفود عربية.

*ما أبرز ملامح مبنى زراعة الكبد الجديد؟

يضم المبنى ٩ أدوار منها دور عيادة خارجية وأشعة عناية مركزة و٣ أدوار مرضى ودور مناظير وتحاليل طبية، ويعد الأول من نوعه ليس فى مصر بل الشرق الأوسط، وقد أصدر الرئيس توجيهاته بتخصيص ما يقرب من نصف مليار جنيه، لسرعة الانتهاء من تجهيزات المركز من المعامل والأسرة وغرف العمليات والأجهزة الطبية، والانتهاء منه بحد أقصى يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يقلل المركز قوائم الانتظار، حيث من المفترض أن تجرى ١٨٠ عملية بدلا من ٩٠ سنويا، بمعدل يقترب من ٤ جراحات فى الأسبوع.

*ما شروط التبرع لزراعة الكبد ؟

بالطبع لابد أن يكون من الأقارب، ولا يقل عن 18 عاما فى حالة أن يكون ابن المريض، وإذا كان من الدرجة الثانية وما بعدها لا يقل عن 21 عاما حتى 42 عاما وأن تكون فصيلة دمه متوافقة مع المريض.

*متى يصل المريض إلى مرحلة الزرع؟

المريض الذى يعانى من فشل أو خلل مناعى يحتاج زرع، ويبدأ من العيادة الخارجية التى تجرى الفحوصات اللازمة بالتوازى بين المريض.

*متى يعود مريض زرع الكبد لحالته الطبيعية ؟



بعد ٣ أشهر وليس هناك مشاكل فى الزواج لاحقًا.

*ماعدد السيدات اللاتى تبرعن لأولادهن ؟



النساء المصريات يضحين بحياتهن فى سبيل الأسرة، ولقد تبرعت ١٠٠ سيدة لأولادهن بينما تبرع ٥ رجال فقط

*مواقف لا تنسى فى جراحات زراعة الكبد ؟



لاأنسى موقف خطيب طالبة مخطوبة كان بالإمارات ووالدها عنده ورم وبحاجة لزرع، وهى الوحيدة التى يمكنها التبرع فاستشارت خطيبها فقال لها لو لم تتبرعى هفسخ الخطوبة.. الشعب المصرى متكامل إنسانيا، وهناك أم بكندا تبرعت لنجلتها طالبة الطب قبل الامتحان بشهرين.

*روشتة نصائح لمريض الكبد ؟



لابد من البعد عن المضادات الحيوية والفيتامينات وتنظيم الطعام.

*ما أبرز أوجه التعاون بين المركز والجامعات الأخرى؟



تم عقد بروتوكول تعاون بين جامعتى المنصورة والزقازيق، بهدف إعداد فريق متكامل لزراعة الكبد بالزقازيق، وهذه خطوة مهمة، لنشر جراحة زراعة الكبد.

*ما التحديات التى تواجه البرنامج ؟

قوائم انتظار تحت التحضير ٢٠٠ مريض، والعيادة يوميًا تستقبل بين 40 إلى 60 مريضا ما بين متردد ومتابع، كما تم نشر 160 مقالا وبحثا.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"