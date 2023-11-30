المعهد القومي لأمراض الكبد يناقش أحدث الأبحاث العلمية في مؤتمره السنوي

عقد المعهد القومي لأمراض الكبد والأمراض المتوطنة التابع لهيئة المعاهد التعليمية اليوم الخميس المؤتمر السنوي للمعهد.

وقال الدكتور محمد صالح أستاذ الكبد وعميد المعهد القومي للكبد: إن المؤتمر في دورته الـ ١٥ شهد مناقشة العديد من الموضوعات الطبية وأهم المستجدات العلمية في مجال الكبد وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

وذكر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية يُعد أحد أقدم المؤتمرات في وزارة الصحة والذي يضم معهد الكبد ومستشفى حميات إمبابة التابعين لهيئة المستشفيات التعليمية.

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دور المؤتمرات الطبية في نشر الوعي العلمي

وأكد الدكتور محمد صلاح أن هدف المؤتمر كغيره من المؤتمرات الطبية هو نشر الوعي العلمي والمعرفي واطلاع شباب الأطباء على احدث خطوط العلاج ومناقشة احدث العلاجات والتطورات الطبية بين الأساتذة المتخصصة في المجالات المختلفة سواء من داخل هيئة المستشفيات التعليمية او من خارجها.

وأضاف أن العلم دائمًا يحتاج إلى مناقشات واطلاع مستمر، مشيرًا إلى نجاح المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية قد نجح في الأيام الأولى بتحقيق بعض من هذه الأهداف.

150 محاضرة لمناقشة احدث الأبحاث

وأكد الدكتور محمد على وجود العديد من الأبحاث العلمية الحديثة التي تم طرحها في المؤتمر على مدار اليوم الأول والثاني من المؤتمر، حيث توجد حوالي ٥٠ محاضرة كل محاضرة متضمنة ثلاث موضوعات علمية مختلفة خلال أيام المؤتمر أي ١٥٠ بحثا وفكرة تتم مناقشتها من قبل أكبر الأساتذة والعلماء.

دور معهد الكبد في القضاء على فيروس سي

وأوضح الطبيب أنه بالإضافة إلى دور المؤتمر في القضاء على فيروس سي في جمهورية مصر العربية، يقوم الآن في مناقشة مشكلات الكبد والكبد الدهني وأمراض السمنة والأمراض المناعية للكبد وعلاج الأورام.

ويقدم المعهد عدد من الخدمات الطبية، شملت خدمات العيادات الخارجية في تخصصات (الباطنة، الكبد والجهاز الهضمي، الأورام، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال، الجلدية، زراعة الكبد)، ويقدم أحدث البروتوكولات العلاجية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التي يقدمها المعهد.

المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد

وقال مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد: إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع الأساليب العلاجية العالمية في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، مؤكدا العمل دائما على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.