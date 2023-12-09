أهمها تلف الأمعاء، مضاعفات وعلاج التهاب المرارة وكيف تقي نفسك منها؟

قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المرارة إلى دخول المستشفى، وقد يضطرون إلى الامتناع عن تناول أي أطعمة صلبة أو سائلة لبعض الوقت وبدلًا من ذلك، سيحصلون على السوائل عن طريق الوريد، جنبًا إلى جنب مع مسكنات الألم والمضادات الحيوية.

التهاب المرارة، فيتو

علاج التهاب المرارة بالجراحة

في العديد من الحالات، يوصي الأطباء بإجراء عملية جراحية لالتهاب المرارة الحاد نظرًا لوجود معدل مرتفع لتكرار الالتهاب المرتبط بحصوات المرارة.

وإذا كان خطر حدوث مضاعفات منخفضًا، فيمكن للشخص إجراء عملية جراحية في العيادة الخارجية إذا كان الشخص يعاني بالفعل من مضاعفات، فسوف يحتاج إلى إجراء عملية جراحية فورية لإزالة المرارة وفي حالة وجود عدوى، قد يقوم الطبيب بإدخال أنبوب عبر الجلد إلى المرارة لتصريفه.

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ويمكن للجراحين إجراء عملية إزالة المرارة، والتي تسمى استئصال المرارة، من خلال استئصال البطن المفتوح أو تنظير البطن.

ويتضمن استئصال المرارة بالمنظار عمل عدة شقوق صغيرة في الجلد ويقوم الجراح بإدخال كاميرا في شق واحد لمساعدته على الرؤية داخل البطن ثم يقومون بإدخال الأدوات اللازمة لإزالة المرارة من خلال الشقوق الأخرى وتتمثل فائدة تنظير البطن في أن الشقوق صغيرة، لذلك عادة ما يعاني الأشخاص من ألم أقل بعد العملية وتندب أقل.

وبعد الاستئصال الجراحي للمرارة، سوف تتدفق الصفراء مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة من الكبد، ولا يؤثر هذا عادةً على الصحة العامة للشخص والجهاز الهضمي، ولكن قد يعاني بعض الأفراد من نوبات متكررة من الإسهال.

علاج التهاب المرارة عن طريق النظام الغذائي

وبعد التعافي من الحالة، من المهم إجراء تعديلات غذائية تساعد على إعادة إنتاج الصفراء إلى وضعه الطبيعي، ويجب على الشخص تناول وجبات أصغر بشكل متكرر وتجنب الوجبات أو الأجزاء الكبيرة، لأنها يمكن أن تزعج النظام وتؤدي إلى تشنج المرارة أو القناة الصفراوية.

ويجب على الشخص أيضًا تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية، بما في ذلك منتجات الحليب كامل الدسم، والالتزام بتناول البروتينات الخالية من الدهون.

عوامل الخطر لالتهاب المرارة

عوامل الخطر المختلفة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المرارة الحاد وتشمل هذه:

السكري

تاريخ مرض خطير أو صدمة جسدية

الصيام لفترات طويلة

صدمة

نقص المناعة

التهاب الأوعية الدموية

بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد العوامل التالية من خطر إصابة الأشخاص بالتهاب المرارة المزمن:

فقدان الوزن السريع

البدانة

التقدم في العمر

الحمل

النساء

وبما أن حصوات المرارة ترتبط بمعظم حالات التهاب المرارة، فإن الإصابة بحصوات المرارة تعد عامل خطر لهذه الحالة وتشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة زيادة هرمون الاستروجين، والولادة مرتين أو أكثر، والتقدم في السن، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI).

حصوات المرارة، فيتو

ويمكن أن يؤدي المخاض الطويل أثناء الولادة أيضًا إلى تلف المرارة، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المرارة خلال الأسابيع التالية.

مضاعفات التهاب المرارة

ويمكن أن يؤدي التهاب المرارة المزمن أو الحاد غير المعالج إلى:

الناسور: يحدث عندما يؤدي حجر كبير إلى تآكل جدار المرارة وهذا يمكن أن يربط بين المرارة والاثني عشر، مما يؤدي إلى تسرب حمض المعدة.

انتفاخ المرارة: إذا أصبحت المرارة ملتهبة بسبب تراكم الصفراء، فإنها قد تتمدد وتنتفخ، مما يسبب الألم ومن ثم يكون هناك خطر أكبر بكثير لحدوث ثقب أو تمزق في المرارة، بالإضافة إلى العدوى وموت الأنسجة.

عدوى المرارة: تسبب البكتيريا التي تتكاثر في المرارة هذه المضاعفات النادرة والمهددة للحياة، والتي تُعرف باسم التهاب المرارة النفاخي، والأشخاص الذين يعانون أيضًا من مرض السكري هم أكثر عرضة للخطر.

الركود الصفراوي: هذا من المضاعفات النادرة التي تصبح فيها القناة الصفراوية مسدودة، ولا تتمكن الصفراء من التدفق.

التهاب البنكرياس: يحدث التهاب البنكرياس عندما تنتقل حصوات المرارة من المرارة إلى القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى انسداد القناة البنكرياسية.

تشمل المضاعفات الإضافية التي يمكن أن تحدث خراجًا في البطن، والنزيف، وتلف الكبد، وتلف الأمعاء، وبقاء حصوات المرارة في القناة الصفراوية.

الوقاية من التهاب المرارة

يمكن لبعض التدابير أن تقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة، مما قد يقلل من احتمالية الإصابة بالتهاب المرارة، وتشمل هذه التدابير:

تجنب الدهون المشبعة والدهون المتحولة

الالتزام بأوقات الإفطار والغداء والعشاء المنتظمة وعدم تخطي الوجبات

ممارسة التمارين البدنية بانتظام

فقدان الوزن الزائد في الجسم، حيث أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة

تجنب فقدان الوزن السريع، لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة

يعد استهداف خسارة حوالي 1-2 رطل من وزن الجسم أسبوعيًا، وهو ما يعادل حوالي 0.5 كجم إلى 1 كجم وكلما اقترب الشخص من وزن الجسم المثالي، انخفض خطر الإصابة بحصوات المرارة وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

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