أبرزها الغازات ومشكلات المرارة، اسباب انتفاخ البطن وطرق علاجها بالمنزل

انتفاخ البطن هو تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في البطن.

وانتفاخ البطن المفرط يمكن أن يسبب الانزعاج والضيق، ويحدث غالبًا بسبب تناول أطعمة معينة، لكنه قد يكون علامة على حالة أكثر خطورة، ويعاني معظم الناس من انتفاخ البطن في وقت أو آخر.

وفي معظم الحالات، يمكن أن يساعد تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة في السيطرة على الغازات الزائدة، ويوجد سببان لتراكم الغازات في الجهاز الهضمي:

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أولًا، عندما نأكل أو نشرب أو نبتلع اللعاب، فإننا نبتلع أيضًا كميات صغيرة من الهواء، ويتراكم هذا الهواء المبتلع في القناة الهضمية.

انتفاخ البطن، فيتو

ثانيًا، عند هضم الطعام، تنتج البكتيريا الغاز، وخاصة الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون، وعندما يتحلل الطعام في الجهاز الهضمي، فإنه يمكن أن ينتج أيضًا الكبريت، والذي يمكن أن ينتج رائحة عند الطرد.

ومع تراكم الغاز، قد يحتاج الجسم إلى التخلص منه عن طريق الفم، عن طريق التجشؤ، أو إخراج الريح عبر الممر الشرجي.

وغالبًا ما يحدث انتفاخ البطن دون أن يشعر الشخص بذلك، ويقوم الشخص العادي بطرد الغازات عبر فتحة الشرج 8-14 مرة في اليوم، وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

أسباب انتفاخ البطن

يمكن أن ينجم انتفاخ البطن عن عمليات جسدية طبيعية، أو قد ينجم عن حالة تؤثر على الجهاز الهضمي.

المصادر الخارجية هي تلك التي تأتي من الخارج، نحن نبتلع الهواء عندما نأكل أو نشرب أو نبتلع اللعاب، خاصة عندما ينتج الجسم لعابًا زائدًا بسبب الغثيان أو الارتجاع الحمضي.

المصادر الداخلية موجودة داخل القناة الهضمية، وقد تنشأ الغازات كمنتج ثانوي للهضم الجزئي لبعض الأطعمة.

لماذا تسبب بعض الأطعمة المزيد من الغازات؟

تحتوي بعض الأطعمة على سكريات ونشويات وألياف لا يستطيع الجسم هضمها بالكامل، وعندما تنتقل هذه العناصر إلى الأمعاء الغليظة، تبدأ البكتيريا في تحطيمها، مما يؤدي إلى تكوين الغاز.

الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن تميل إلى أن تكون تلك التي تحتوي على نسبة عالية من بعض السكريات، وخاصة السكريات القليلة، مثل الإينولين، وينتمي الإينولين إلى فئة من الألياف الغذائية المعروفة باسم الفركتانز.

وتتضمن أمثلة الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم انتفاخ البطن ما يلي:

الخضروات مثل الملفوف والبصل والكرنب.

الحبوب، مثل القمح أو الشوفان

البقوليات، بما في ذلك الفول والعدس

منتجات الألبان

الخميرة في المنتجات المخبوزة، مثل الخبز

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل بعض الأطعمة تسبب المزيد من الغازات، ولكن هناك أسباب أخرى.

الكربوهيدرات المعقدة: يصعب على البشر هضم الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الفول، وعندما تصل الكربوهيدرات المعقدة إلى الجزء السفلي من الأمعاء، تتغذى عليها البكتيريا وتنتج الغازات.

عدم تحمل اللاكتوز: عندما يستهلك الأشخاص طعامًا يحتوي على اللاكتوز، مثل الحليب، ويفتقرون إلى الإنزيمات اللازمة لتكسيره، تتغذى البكتيريا على اللاكتوز، عند الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، ينتج عن ذلك كميات كبيرة من الغازات.

مرض الاضطرابات الهضمية: عدم تحمل بروتين الغلوتين يعني أن الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية يعانون من انتفاخ البطن المفرط عندما يتناولون الشعير والقمح والجاودار.

المحليات الصناعية: السوربيتول والمانيتول شائعان في الحلوى والعلكة والأطعمة الحلوة الخالية من السكر، ويصاب بعض الأشخاص بالإسهال أو الغازات أو كليهما عند تناول هذه المواد.

مكملات الألياف: إن إضافتها بسرعة كبيرة إلى النظام الغذائي يمكن أن يسبب انتفاخ البطن، خاصة إذا كانت تحتوي على سيلليوم.

المشروبات الغازية: قد تسبب المشروبات الغازية والبيرة تراكم الغازات في الأمعاء.

انتفاخ البطن، فيتو

الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم انتفاخ البطن

قد تؤدي بعض الحالات الصحية إلى انتفاخ البطن أو تفاقمه.

الحالات الصحية الأساسية: يمكن أن تسبب بعض الحالات المزمنة انتفاخ البطن، على سبيل المثال، مرض كرون، أو التهاب القولون التقرحي، أو التهاب الرتج،ويمكن أن تؤدي بعض أنواع السرطان إلى انسداد في الأمعاء.

مشاكل المرارة: يمكن أن تسبب حصوات المرارة والتهاب المرارة غازات إضافية.

الإمساك: يمكن أن يجعل البراز من الصعب طرد الغازات الزائدة، مما يؤدي إلى مزيد من التراكم وعدم الراحة.

التهاب المعدة والأمعاء والالتهابات المعوية الأخرى: يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الطفيلية في الجهاز الهضمي، أو التسمم الغذائي، تراكم الغازات، وتشمل الأمثلة عدوى الإشريكية القولونية (E. coli) وداء الأميبات وداء الجيارديات.

المضادات الحيوية: يمكن أن تؤدي إلى اضطراب النباتات المعوية الطبيعية، أو النباتات البكتيرية، في الأمعاء، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن.

الملينات: الاستخدام المنتظم والمفرط للمسهلات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بانتفاخ البطن.

وتشمل الأسباب الأخرى الحمل، والفتق، والتهاب البنكرياس، ومرض هيرشسبرونغ، ومتلازمة ما قبل الحيض، وبطانة الرحم، وغيرها.

إذا ظهرت علامات التسمم أو الانسداد، أو إذا كان هناك دم في البراز، فيجب الحصول على رعاية طبية عاجلة.

النظام الغذائي والهضم

ويمكن تجنب انتفاخ البطن من خلال عدم تناول الأطعمة التي من المحتمل أن تسببه، مثل تلك التي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات التي لا يمكن امتصاصها.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والتي يسهل هضمها ما يلي:

موز

الحمضيات

العنب

الخَسّ

الأرز

الزبادي، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز مراجعة اختصاصي التغذية

تشمل الطرق الأخرى لتقليل انتفاخ البطن ما يلي:

تناول وجبات صغيرة: غالبًا ما تتحسن الأعراض إذا تناول الشخص أربع إلى ست وجبات صغيرة كل يوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، شاي النعناع قد يساعد.

تناول الطعام ببطء: تبدأ عملية الهضم في الفم، لذلك يجب على الأشخاص مضغ الأطعمة جيدًا قبل بلعه.

تجنب العلكة والمشروبات الغازية: مضغ العلكة يجعل الإنسان يبتلع المزيد من االنظام الغذائي والهضم

ويمكن تجنب انتفاخ البطن من خلال عدم تناول الأطعمة التي من المحتمل أن تسببه، مثل تلك التي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات التي لا يمكن امتصاصها.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والتي يسهل هضمها ما يلي:

موز

الحمضيات

العنب

خَسّ

أرز

الزبادي، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز مراجعة اختصاصي التغذية.

انتفاخ البطن، فيتو

نصائح أخرى

تشمل الطرق الأخرى لتقليل انتفاخ البطن ما يلي:

تناول وجبات صغيرة: غالبًا ما تتحسن الأعراض إذا تناول الشخص أربع إلى ست وجبات صغيرة كل يوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة. شاي النعناع قد يساعد.

تناول الطعام ببطء: تبدأ عملية الهضم في الفم، لذلك يجب على الأشخاص مضغ الأطعمة جيدًا قبل بلعه.

تجنب العلكة والمشروبات الغازية: مضغ العلكة يجعل الإنسان يبتلع المزيد من الهواء، وهذا يمكن أن يزيد من انتفاخ البطن.

عدم التدخين: يؤدي التدخين إلى ابتلاع المزيد من الهواء، كما يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي.

اختيار منتجات الألبان منخفضة اللاكتوز: إن التخلص من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز قد يحسن الأعراض.

اختيار الفاصوليا المخمرة قبل الطهي: فهي تحتوي على ألياف أقل قابلة للذوبان ومحتوى غذائي أعلى وقد تقلل من انتفاخ البطن.

ممارسة التمارين الرياضية: النشاط يعزز عمل الجهاز الهضمي، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل الغازات والانتفاخ.

وسادات الفحم: توضع داخل الملابس، حيث تمتص الغازات المنبعثة وتقلل من تأثير الغازات ذات الرائحة الكريهة.

البروبيوتيك: قد تقلل الأعراض لدى بعض الأشخاص.