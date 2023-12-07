الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بشارع تجاري ببروكسل (فيديو)

إطلاق نار في شارع
إطلاق نار في شارع تجاري ببروكسل، فيتو

قالت الشرطة البلجيكية، ليل الأربعاء، إن أربعة أشخاص أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة، خلال إطلاق نار وقع في شارع تجاري رئيسي بالعاصمة بروكسل، في حين لم يتم القبض على أي فرد حتى الآن.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة إيلسي فان دي كيري، أن "مرتكبي إطلاق النار لاذوا بالفرار قبل وصول الشرطة في حوالي الساعة 19:30 مساء".

وشددت على أنه "في هذه المرحلة لا يوجد أي دليل يمكن أن يوحي بأن هذا عمل إرهابي".

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل أنه "وفقًا للعناصر الأولى من التحقيق، قد تكون الواقعة تصفية حسابات".

وتشهد العاصمة البلجيكية زيادة في حوادث العنف المرتبطة بتهريب المخدرات منذ عامين على الأقل.

وأضافت الشرطة أنه بالنسبة "لأحد المصابين الأربعة، فإن حالته في خطر".

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أنه "تم إطلاق النار في شارع تواسون دور، وهو شارع تسوق مزدحم بشكل عام، بالقرب من مركز تسوق يضم العديد من العلامات التجارية الكبرى.

فيما تم إخلاء مركز التسوق، ونصب طوق أمني كما تم قطع حركة المرور بشكل جزئي على الشارع الرئيسي.

وأظهرت صور بثها التلفزيون البلجيكي انتشارًا كبيرًا لسيارات الشرطة والإسعاف في الشارع الرئيسي حيث وقع الحادث.

 

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