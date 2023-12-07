قتلى في إطلاق نار داخل جامعة نيفادا بلاس فيجاس الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في واقعة إطلاق للنار في حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، الأربعاء، بحسب ما نقلته "سي إن إن" عن السلطات المحلية.

وقال مدير قسم الشرطة بلاس فيجاس، كيفن مكماهيل، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن حالات الإصابات لا يمكن تحديدها حاليًّا، وأن عدد الضحايا يمكن أن يتغير.

وأكدت السلطات وفاة المشتبه فيه بتنفيذ عملية إطلاق النار مشددًا على أن حالة التأهب الأمني انتهت.

وقال مكماهيل: "نعلم أن هناك 3 ضحايا، لكن لا يزال حجم الإصابات مجهولًا، الرقم قد يتغير، سنعلمكم فور وصول المزيد من المستجدات".

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