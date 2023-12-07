أهمها انتفاخ البطن والحمى، أعراض وأسباب التهاب المرارة

يحدث التهاب المرارة عندما تنتفخ المرارة والذي ينشأ عنه مضاعفات خطيرة. يمكن أن يحدث ذلك عندما تعلق حصوة في فتحة المرارة، وتشمل الأعراض الحمى والألم والغثيان.

بدون علاج، يمكن أن يؤدي التهاب المرارة إلى ثقب المرارة وموت الأنسجة والغرغرينا والالتهابات البكتيرية الثانوية والتليف وتقلص المرارة.

التهاب المرارة، فيتو

يبدأ التهاب المرارة الحاد فجأة، بينما يتطور التهاب المرارة المزمن ببطء مع مرور الوقت ووفقًا لموقع"medical news today" الطبي، فإن ما بين 90% و95% من الأشخاص المصابين بالتهاب المرارة لديهم حصوات في المرارة، والتي يمكن أن تتشكل من الكوليسترول، أو صبغة تسمى البيليروبين، أو مزيج من الإثنين.

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ويمكن أن يحدث التهاب المرارة أيضًا عندما تتجمع الحمأة الصفراوية في القنوات الصفراوية وتوجد عدد من الأسباب الأخرى ولكنها تحدث بشكل أقل تكرارًا.

أسباب التهاب المرارة

المرارة عبارة عن عضو صغير على شكل كمثرى متصل بـ الكبد على الجانب الأيمن من البطن والذي يخزن الصفراء ويطلقها في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الدهون.

وتحتوي المرارة على سائل يسمى الصفراء، والذي يطلقه بعد أن يأكل الشخص للمساعدة على الهضم ويعد مهم بشكل خاص بعد تناول وجبة غنية بالدهون.

وتنتقل الصفراء من المرارة عبر القناة المرارية — وهي أنبوب صغير يؤدي إلى القناة الصفراوية المشتركة — وإلى الأمعاء الدقيقة.

ويعد السبب الرئيسي لالتهاب المرارة هو حصر حصوات المرارة أو الحمأة الصفراوية عند فتحة المرارة، وقد يشير الأطباء أحيانًا إلى هذا على أنه حجر زائف، أي "حجر مزيف".

وتتضمن الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

إصابة في البطن بسبب الحروق أو الإنتان أو الصدمة أو الجراحة

صدمة

نقص المناعة

الصيام لفترات طويلة

التهاب الأوعية الدموية

أعراض التهاب المرارة

تتضمن علامات التهاب المرارة وأعراضه ألمًا في الربع العلوي الأيمن، والحمى، وارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، ويحدث الألم عمومًا حول المرارة في الربع العلوي الأيمن من البطن.

التهاب المرارة الحاد

في حالات التهاب المرارة الحاد يبدأ الألم فجأة ولا يزول، وبدون علاج، عادة ما يزداد الأمر سوءًا والتنفس بعمق سيجعل الشعور أكثر حدة، وقد ينتشر الألم من البطن إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

انتفاخ البطن

الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

شهية قليلة أو معدومة

غثيان

القيء

التعرق

التهاب المرارة، فيتو

قد يصاب المريض حمى طفيفة وقشعريرة مع التهاب المرارة الحاد.

وبعد تناول وجبة الطعام، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، تتفاقم الأعراض وقد يكشف اختبار الدم عن ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء.

التهاب المرارة المزمن

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المرارة المزمن من نوع مماثل من الألم، ولكنه يميل إلى الحدوث بشكل أساسي في المساء أو في الليل.

تظهر الأعراض عادةً تدريجيًا على مدار أسابيع أو أشهر، ولا يعاني الأشخاص عادةً من الحمى أو القشعريرة وقد يتفاقم الألم مع مرور الوقت ويمكن أن تتطور الحالة إلى النسخة الحادة.

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