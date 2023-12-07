الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أهمها انتفاخ البطن والحمى، أعراض وأسباب التهاب المرارة

التهاب المرارة، فيتو
التهاب المرارة، فيتو

يحدث التهاب المرارة عندما تنتفخ المرارة والذي ينشأ عنه مضاعفات خطيرة. يمكن أن يحدث ذلك عندما تعلق حصوة في فتحة المرارة، وتشمل الأعراض الحمى والألم والغثيان.

بدون علاج، يمكن أن يؤدي التهاب المرارة إلى ثقب المرارة وموت الأنسجة والغرغرينا والالتهابات البكتيرية الثانوية والتليف وتقلص المرارة.

التهاب المرارة، فيتو

يبدأ التهاب المرارة الحاد فجأة، بينما يتطور التهاب المرارة المزمن ببطء مع مرور الوقت ووفقًا لموقع"medical news today" الطبي، فإن ما بين 90% و95% من الأشخاص المصابين بالتهاب المرارة لديهم حصوات في المرارة، والتي يمكن أن تتشكل من الكوليسترول، أو صبغة تسمى البيليروبين، أو مزيج من الإثنين.  

Advertisements

ويمكن أن يحدث التهاب المرارة أيضًا عندما تتجمع الحمأة الصفراوية في القنوات الصفراوية وتوجد عدد من الأسباب الأخرى ولكنها تحدث بشكل أقل تكرارًا.

 

أسباب التهاب المرارة

المرارة عبارة عن عضو صغير على شكل كمثرى متصل بـ الكبد على الجانب الأيمن من البطن والذي يخزن الصفراء ويطلقها في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الدهون.

وتحتوي المرارة على سائل يسمى الصفراء، والذي يطلقه بعد أن يأكل الشخص للمساعدة على الهضم ويعد مهم بشكل خاص بعد تناول وجبة غنية بالدهون.  

وتنتقل الصفراء من المرارة عبر القناة المرارية — وهي أنبوب صغير يؤدي إلى القناة الصفراوية المشتركة — وإلى الأمعاء الدقيقة.

ويعد السبب الرئيسي لالتهاب المرارة هو حصر حصوات المرارة أو الحمأة الصفراوية عند فتحة المرارة، وقد يشير الأطباء أحيانًا إلى هذا على أنه حجر زائف، أي "حجر مزيف".

وتتضمن الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

إصابة في البطن بسبب الحروق أو الإنتان أو الصدمة أو الجراحة

صدمة

نقص المناعة

الصيام لفترات طويلة

التهاب الأوعية الدموية

 

أعراض التهاب المرارة

تتضمن علامات التهاب المرارة وأعراضه ألمًا في الربع العلوي الأيمن، والحمى، وارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، ويحدث الألم عمومًا حول المرارة في الربع العلوي الأيمن من البطن.

 

التهاب المرارة الحاد

في حالات التهاب المرارة الحاد يبدأ الألم فجأة ولا يزول، وبدون علاج، عادة ما يزداد الأمر سوءًا والتنفس بعمق سيجعل الشعور أكثر حدة، وقد ينتشر الألم من البطن إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

انتفاخ البطن

الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

شهية قليلة أو معدومة

غثيان

القيء

التعرق

التهاب المرارة، فيتو 

قد يصاب المريض حمى طفيفة وقشعريرة مع التهاب المرارة الحاد.

وبعد تناول وجبة الطعام، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، تتفاقم الأعراض وقد يكشف اختبار الدم عن ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء.

 

التهاب المرارة المزمن

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المرارة المزمن من نوع مماثل من الألم، ولكنه يميل إلى الحدوث بشكل أساسي في المساء أو في الليل.

تظهر الأعراض عادةً تدريجيًا على مدار أسابيع أو أشهر، ولا يعاني الأشخاص عادةً من الحمى أو القشعريرة وقد يتفاقم الألم مع مرور الوقت ويمكن أن تتطور الحالة إلى النسخة الحادة.

أعراض، لو ظهرت عليك يجب إجراء تحاليل مرض السكر

أعراض مرض التينيا الجلدي وعلاجها أثناء الحمل

ونقدم لكم من خلال موقع “فيتو”، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التهاب المرارة التهاب المرارة الحاد التهاب المرارة المزمن اسباب التهاب المرارة أعراض الحمى الالتهابات البكتيرية القناة المرارية انتفاخ البطن حصوات المرارة غرغرينا نقص المناعة

مواد متعلقة

منها العقم وصعوبة النمو، أعراض وأسباب خمول الغدة النخامية

علاج الزكام فى البيت، الراحة والمشروبات الدافئة

أعراض نقص فيتامين ب 12، والأسباب والمضاعفات وطرق العلاج

5 سلوكيات خاطئة امتنعي عنهم عند علاج السخونية عند الأطفال

الأكثر قراءة

أقوى أداة لوقف حرب غزة، ما هي المادة 99 التي أرعبت إسرائيل؟ وحالات استخدمت فيها

ميتا تبدأ تشفير جميع المحادثات والمكالمات على ماسنجر وفيسبوك وتكشف السبب

بعد سقوط الكبار، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

حقيقة أم أساطير، قصة أقدم قبر عرفته البشرية في مصر

كواليس حسم أحمد فتوح قرار انتقاله للأهلى.. برعاية «ملعب الشحات» واتصالات كهربا ودعم إمام عاشور

خبير يتحدث عن مدى نجاح إسرائيل في غمر أنفاق غزة بالمياه ويكشف الأضرار وإمكانية وقوع زلزال

إسبانيا تصفع إسرائيل وتدعم جوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة

بصورة غير تقليدية، كلية الدعوة الإسلامية تعلن عن مؤتمرها الثالث

Advertisements

منوعات

المزيد

حقيقة أم أساطير، قصة أقدم قبر عرفته البشرية في مصر

معاصرة وهذا مصير نادي التعري، إصدار النسخة الجديدة للعبة GTA 6 (فيديو)

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

المزيد

خدمات

المزيد

المتر يصل إلى 186 ألف جنيه، مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية