في أوميجا 3 بلس، تجدد خلايا الجسم وتنشط الدماغ وتقاوم الدهون الضارة

فوائد أوميجا 3 بلس، الأوميجا 3 من العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا لأهميتها للصحة.

وفوائد اوميجا 3 بلس، عديدة واشتهرت بأهميتها لتنشيط المخ وتقوية الذاكرة ورفع معدلات الذكاء إذا ينصح بها الأطباء للصغار خاصة في فترة الدراسة.

أهمية الأوميجا 3

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الأوميجا 3 من الأحماض الدهنية المهمة التى يحتاجها الجسم يوميا، وهى تنشط المخ والدماغ وترفع معدلات الذكاء والتركيز، وتهتم الأمهات بالإكثار من تقديم مصادرها للصغار لتفوقهم الدراسي.

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اكلات تحتوى على اوميجا 3

وأضافت منى، أن الأوميجا 3 موجودة في العديد من الأكلات مثل الأسماك الزيتية كالتونة والماكريل والسلمون وكذلك المكسرات والبيض والمحار وبذور الشيا، لذا ينصح الأطباء بتناول هذه الأكلات باستمرار للاستفادة من فوائدها.

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فوائد اوميجا 3 بلس

وتابعت، أن من فوائد اوميجا 3 بلس:-

تعمل على بناء الخلايا، وتجديد الخلايا التالفة الموجودة في الجلد.

ترفع نسبة ذكاء الأطفال، فهي تساعد في بناء خلايا الدماغ، كما أنها تعمل على تجديد الخلايا التالفة، كما أن لها تأثير في محاربة التشتت وقلة الانتباه.

تعمل على تخفيف نسبة الدهون في الجسم، ولها قدرة عالية على حرق كمية من الدهون في الجسم.

الأوميجا مهمة للأشخاص الذين يرفعون الأثقال من أجل بناء العضلات في الجسم، الأمر الذي يساعد على زيادة حجم وكمية العضلات الموجودة في الجسم.

يجب تناول الأوميجا 3 إلى جانب تناول الأدوية المقاومة للالتهابات، لأنها تزيد من فعاليتها في مقاومة المرض، كما أنه فعّال في معالجة التهاب المفاصل والروماتيزم.

تساعد فى القضاء على جميع أنواع الالتهابات التي تصيب الجسم، ومن أهمها، التهابات الأوعية الدّموية والمفاصل.

تقاوم الأمراض التي تصيب القلب، حيث أنها تساعد في تنظيم ضربات القلب، وتخفيف إمكانيّة الإصابة بالنّوبات والسكتات القلبيّة التي تؤدي إلى الموت المفاجئ، كما أنّها تعمل على تنظيم عمل القلب وتقويته بشكل عام.

تعمل على تخليص الشرايين من الدهون المتراكمة، كما أنها تحمي من حدوث النزيف الدماغي.

تساعد في تقليل إفراز هرمون الأنسولين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليل تراكم الدهون في الجسم.

تحمي من أمراض السرطان، كما أن تناول الأسماك بشكل عام يساعد في خفض نسبة الإصابة بأمراض السرطان.

تخفض ضغط الدم المرتفع، كما أن تناول الأسماك يساعد في خفض ضغط الدم، لكن من الممكن أن يكون تأثيره في بعض الحالات ضعيف.

تزيد من فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، وبالتالي فهو يحارب العديد من الأمراض النفسية، مثل: التوترات العصبية، وغيرها من الأمراض الأخرى.

مهم للمرأة الحامل لأنه يعمل على تعزيز القدرات العقلية للجنين، ويعمل على تعزيز القدرات السمعية للجنين.

تخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، كما أنها تخفض نسبة الدهنيات الموجودة في الشرايين حول القلب، وبالتالي فهي تقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.