فوائد حب الرشاد، لصحة القلب والجهاز الهضمي

فوائد حب الرشاد، للصحة عديدة، وحب الرشاد هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الكرنب، ويُعرف أيضًا باسم كراث الحجاز أو كراث الحصان أو الرشاد الحجازي. يُزرع حب الرشاد في جميع أنحاء العالم، ويُستخدم كنوع من التوابل في الأطباق المختلفة، كما يستخدم أيضًا كعلاج عشبي لعدة أمراض.



عناصر غذائية في حب الرشاد

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن حب الرشاد من الأعشاب التي لا يستخدمها الكثيرين، على الرغم من أن فوائد حب الرشاد للصحة عديدة وهامة، لما يحتوي عليه من العديد من العناصر الغذائية المهمة، التي تستعرضها في السطور التالية:

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فيتامين ج: وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على حماية الخلايا من التلف.

الكالسيوم: وهو معدن مهم لصحة العظام والأسنان.

المغنيسيوم: وهو معدن مهم لصحة القلب والأعصاب والعضلات.

البوتاسيوم: وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم.

الفوسفور: وهو معدن مهم لصحة العظام والأسنان.

الحديد: وهو معدن مهم لتكوين الدم.

فوائد حب الرشاد

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد حب الرشاد للصحة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يساعد حب الرشاد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وذلك عن طريق تحفيز حركة الأمعاء، وزيادة إنتاج الصفراء، ومنع الإمساك.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

يساعد حب الرشاد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

تقوية الجهاز المناعي:

يساعد حب الرشاد على تقوية الجهاز المناعي، وذلك عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

الوقاية من السرطان:

قد يساعد حب الرشاد على الوقاية من بعض أنواع السرطان، وذلك عن طريق خصائصه المضادة للأكسدة.

تحسين صحة الشعر:

يساعد حب الرشاد على تحسين صحة الشعر، وذلك عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر.

زيادة الخصوبة:

قد يساعد حب الرشاد على زيادة الخصوبة، وذلك عن طريق تحسين جودة الحيوانات المنوية.

حب الرشاد

يمكن تناول حب الرشاد بعدة طرق، منها:

تناوله نيئًا، وذلك عن طريق إضافته إلى السلطات أو الأطباق الأخرى.

تناوله مطحونًا، وذلك عن طريق إضافته إلى العصائر أو smoothies أو الخبز.

تناوله كشاي، وذلك عن طريق غلي بذور حب الرشاد في الماء لمدة 5-10 دقائق.