الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

علاج الزكام فى البيت، الراحة والمشروبات الدافئة

الزكام، فيتو
الزكام، فيتو

علاج الزكام فى البيت، الزكام من أشهر الأمراض المعدية التى تنتشر فى وقتنا الحالى نتيجة تقلبات الطقس واقتراب فصل الشتاء.

وعلاج الزكام فى البيت، ليس صعب ولكنه يحتاج اتباع بعض الشروط للعلاج سريعا بدون أى مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور مجدى السعدني استشارى الأنف والأذن والحنجرة، إن علاج الزكام فى البيت، أمر بسيط وبالفعل لزكام لا يحتاج لأدوية ومضادات حيوية بل يحتاج فقط خوافض ومسكنات وفى حالة وجود سعال يمكن تناول موسعات الشعب، ليس أكثر من ذلك لأن الفيروس يأخذ دورته وينتهى، لذا لا داعى الإكثار من تناول الأدوية التى تضعف المناعة وليس العكس.

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علاج الزكام فى البيت، فيتو 

علاج الزكام فى البيت 

وأضاف السعدني، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج الزكام فى البيت، منها:-

  • الراحة التامة وارتداء ملابس مناسبة للطقس.
  • شرب السوائل الدافئة والماء على مدار اليوم.
  • تناول الشاى بالليمون الدافئ 3 مرات يوميا فهو من المشروبات التى تقوى المناعة وتساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والزكام.
  • الاستنشاق بالماء والملح فهو ينظف الجيوب الأنفية ويساعد على تنظيف المخاط ما يعزز من عملية التنفس.
  • الإكثار من شوربة الدجاج البلدى بالليمون يوميا فهى تقوى المناعة أيضا لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كما تساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا.
  • التغذية السليمة القائمة على الخضروات والفاكهة الطازجة وطبق السلطة والبروتين فجميعها عناصر يحتاجها الجسم لتقوية المناعة ومحاربة جميع الأمراض.
  • تجنب التوتر والضغوط العصبية والنفسية التى تضعف المناعة.
  • ممارسة الرياضة الخفيفة التى تقوى المناعة.
  • الاهتمام بتهوية المنزل ونظافته لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة ومساعدة المريض على الشفاء سريعا.
  • محاولة ارتداء الكمامة داخل المنزل لمنع انتشار العدوى في المنزل بين أفراد الأسرة.
  • تناول الطعام دافئا لأنه يقوي المناعة.

نصائح مهمة تساعد فى الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية 

وهناك بعض النصائح التى تساعد فى الوقاية من الزكام نزلات البرد والأنفلونزا، منها:-

  • تناول التطعيمات فى مواعيدها قبل كل فصل.
  • تجنب التعرض للتجمعات والأماكن المزدحمة.
  • ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.
  • عدم تناول أي علاج او ومضادات.
  • تعقيم الأيدي باستمرار بالكحول وغسلها بالماء والصابون.
  • الإكثار من مصادر فيتامين سي والزنك لأنها تقوى المناعة ضد جميع الأمراض خاصة الأمراض المعدية.
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الامراض المعدية الزكام نزلات البرد والأنفلونزا علاج الزكام في البيت الدكتور مجدى السعدنى صحة الصحة

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